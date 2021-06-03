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في دورته الـ 22.. مهرجان الإسماعيلية السينمائي ينطلق 16 يونيو

بعد تأجيله العام الماضى بسبب جائحة كورونا
رحاب صبحي 2:32 ص, الخميس, 3 يونيو 21 2:32 ص, الخميس, 3 يونيو 21

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أعلن السيناريست محمد الباسوسي ،رئيس المركز القومي للسينما ، إقامة الدورة الـ ٢٢ لـ مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والذي يرأسة الناقد السينمائي عصام زكريا ، وذلك بعد تأجيله العام الماضى بسبب جائحة كورونا .

من المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة ال 22 للمهرجان في الفترة من 16 إلى 21 يونيو الجاري.

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و صرح الباسوسي بأنه جارٍ حالياً إجراء التحضيرات النهائية لإقامة دورة متميزة تليق بتاريخ المهرجان، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان.

يذكر أن المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية .

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.

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بقلم رحاب صبحي

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