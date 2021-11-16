نقل وملاحة

في دورته الـ 17.. «مصر للطيران» تشارك بمعرض Dubai Airshow 2021

وتستمر حتى ١٨ نوفمبر بشكل مباشر من خلال جناح دعائي لعرض كافة أنشطة الشركة
دعاء محمود 8:39 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21 8:39 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

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صرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية مصر للطيران شاركت في معرض Dubai Airshow 2021 في دورته الـ ١٧ والتي انطلقت فاعليتها يوم ١٤ نوفمبر الماضي وتستمر حتى ١٨ نوفمبر بشكل مباشر من خلال جناح دعائي لعرض كافة أنشطة الشركة، وليس افتراضيا كما حدث في مشاركات أخري فترة جائحة كورونا.

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وتابع يعد المعرض ملتقى لعدد كبير من العارضين حيث يضم اكثر من ١٢٠٠ عارض واكثر من ٣٥٠ عارض وشركة جديدة وناشئة ، كما أن فاعليات مشاركة مصرللطيران في المعرض كانت فرصة جيدة للقاء شركاء الصناعة في مجال تصنيع الطائرات والمحركات مثل AIRBUS ,BOEING
,Rolls Royce,
,Pratt&whiteny,
General Electric,
,CFM,Honeywell,
SAFRAN
وكذلك الشركات المؤجرة للطائرات مثل,AerCap, Gekas وغيرها لبحث التعاون المشترك في تنفيذ الخطط الحالية والمستقبلية الناقل الوطني مصر للطيران.

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وأضاف أبو العينين أنه تشارك مصر للطيران في المعرض من خلال شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وكذلك اكاديمية مصر للطيران للتدريب، ويتم توقيع عدد من العقود والبروتوكولات الجديدة في نشاط الخطوط الجوية وكذلك لتقديم مصرللطيران خدماتها الفنية والأرضية والتدريب خلال أيام المعرض مع شركاء صناعة النقل الجوي.

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بقلم دعاء محمود

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