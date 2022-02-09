في ختام زيارته للإمارات.. وزير النقل يزور ميناء خليفة والمنطقة الصناعية التابعة له

استمع الوزير الى شرح عن المنطقة التي تأسست عام 2012 على مساحة اجمالية 100 كم2

في ختام زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه سيف المزروعي رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي، بزيارة ميناء خليفة والمنطقة الصناعية التابعة له، والتي تعرف بكيزاد.

وبدأت الزيارة للمنطقة الصناعية، حيث استمع الوزير الى شرح عن المنطقة التي تأسست عام 2012 على مساحة اجمالية 100 كم2، وتم عمل البنية التحتية الكاملة لها بمعرفة موانئ أبوظبي، ثم بدء تسويق المرحلة الاولي منها منذ عام 2012 بمساحة تصل الي 50 كم2، وتحتوي على مناطق للصناعات الغذائية ومناطق للصناعات الثقيلة (حديد / الومنيوم).

وتعتمد مواني أبو ظبي في تسويقها علي تقديم حوافز للمستثمرينن في سعر المتر بناء علي حجم المشروع وعوائده، كما انها تدعم الكهرباء والمياه في السنوات الأولي للمشروع، وتساعد المستثمر في إنهاء كافه الإجراءات مع اجهزه الحكومه المختلفة.

ثم قام وزير النقل والوفد المرافق له بزيارة ميناء خليفة لتداول البضائع والحاويات، والذي تبلغ سعته التصميمية 9 ملايين حاوية، وقد وصل حجم التداول خلال العام الماضي 4 ملايين حاوية من خلال 3 محطات مع شركاء مختلفين من الخطوط العالمية، ويستخدم نظم حديثة في ادارة المحطات وتعمل احداها شبه اتوماتيك ما يعرف بـ semi automatic.

وتباحث الجانبان في مختلف جوانب التعاون التي يمكن من خلالها زيادة استثمارات موانئ ابوظبي في جمهورية مصر العربية، واعرب الجانب الإماراتي عن امتنانة بزيارة وزير النقل المصري والوفد المرافق وتفاؤله بالشراكة والتعاون المشترك في ظل التسهيلات الموجودة حالياً من وزارة النقل، كما ان العلاقة الوطيدة بين القيادة السياسية للبلدين تساعد في النجاح في المشاريع القادمة في ميناء سفاجا وميناء السخنة وقطاع النقل النهري.