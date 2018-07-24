في ختام تعاملات الثلاثاء … صعود جماعى لمؤشرات البورصة

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتهها وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب.وصعد المؤشر الثلاثيني Egx 30 بنسبة 1.15% عند مستوى 15480 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 بنسبة 0.05% عند مستوى 750 نقطة.كما صعد المؤشر «

رجب عزالدين





اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتهها وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب.







وصعد المؤشر الثلاثيني Egx 30 بنسبة 1.15% عند مستوى 15480 نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 بنسبة 0.05% عند مستوى 750 نقطة.

كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.63 % عند مستوى 1929 نقطة،كما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.42% عند مستوى 2624 نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.66% عند مستوى 15402 نقطة.







وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 179 مليون جنيه تقريبا.

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد المصريين والعرب الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 11.3 مليون جنيه و7 مليون جنيه و 60.9 مليون جنيه و4.9 مليون جنيه و1.9 مليون جنيه على التوالى

بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 86.2 مليون جنيه على التوالى.







وسيطر اللونان الأحمر و الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 59 سهم من إجمالى 171 سهما متداولا،بينما هبط 57 وبقى 55 دون تغير.







واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد –قبل إجازة الاثنين -على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب حيث هبط المؤشر الثلاثيني Egx30 بنسبة 0.73% عند مستوى 15303 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 بنسبة 0.33% عند مستوى 750 نقطة.









