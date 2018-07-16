في ختام تعاملات الاثنين.. هبوط جماعى لمؤشرات البورصة

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.18% عند مستوى 15655 نقطة.بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.97% عند مستوى 762 نقطة. كما هبط المؤشر «EGX100»ال



رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.18% عند مستوى 15655 نقطة.

بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.97% عند مستوى 762 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1.20 % عند مستوى 1956 نقطة.

كما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 1.12% عند مستوى 2656 نقطة، بينما هبط نظيره العشرينى بنسبة 1.22% عند مستوى 15603 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 777 مليون جنيه تقريبا.

واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين و الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 5.3 مليون جنيه، و6 ملايين جنيه و22.2 مليون جنيه و14.9 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 21.2 مليون جنيه و27.4 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 30 سهم من إجمالى 171 سهما متداولا،بينما هبط 103 وبقى 38 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.24% عند مستوى 15842 نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.69% عند مستوى 769 نقطة.

