في ختام تعاملات الاثنين.. الأداء المتباين يلاحق مؤشرات البورصة

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.38% عند مستوى 16457 نقطةبينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.31% عند مستوى 810 نقطةكما صعد المؤشر «EGX100&



رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.38% عند مستوى 16457 نقطة

بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.31% عند مستوى 810 نقطة

كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% عند مستوى 2066 نقطة، وهبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.65 % عند مستوى 2764 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.24% عند مستوى 16595نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 32.7 مليون جنيه و 26.2 مليون جنيه و21.6 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 27.7 مليون جنيه و 2.1 مليون جنيه و50.7 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 41 سهم من إجمالى 178 سهما متداولا،بينما هبط 97 وبقى 40 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب،حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.30% عند مستوى 16395 نقطة

بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.14% عند مستوى 812 نقطة.

