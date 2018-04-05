في ختام تعاملات الأسبوع..هبوط جماعى لمؤشرات البورصة

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريينوهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.57% عند مستوى 17410نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.31% عند مستوى 865 نقطة، وهبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.57% عند مستوى 17410نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.31% عند مستوى 865 نقطة، وهبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.58% عند مستوى 2238 نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.56% عند مستوى 2977 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 1.11% عند مستوى 17852نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 2.2 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين و والأجانب والمؤسسات العرببة والأجنبية للشراء بقيمة 29.8 مليون جنيه و6 مليون جنيه و67.3 مليون جنيه و55.5 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد العرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 147.8مليون جنيه و 11 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 57 سهم من إجمالى 186سهما متداولا،بينما هبط 96 وبقى 33 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها صعودا وهبوطا وسط اتجاه بيعى للمصريين،حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.10% عند مستوى 17509نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.75% عند مستوى 868 نقطة.