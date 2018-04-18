في ختام تعاملات الأربعاء.. هبوط جماعى لمؤشرات البورصة

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.54% عند مستوى 17705نقطة.بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.40% عند مستوى 860 نقطة.كما هبط المؤشر «EGX100&

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.54% عند مستوى 17705نقطة.

بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.40% عند مستوى 860 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.40% عند مستوى 2255 نقطة.

بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.82% عند مستوى 3008 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 1.28% عند مستوى 18064نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.5 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة نصف مليون جنيه و59.7 مليون جنيه و46.6 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 69.7 مليون جنيه و26مليون جنيه و11.1 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 40 سهم من إجمالى 182سهما متداولا، بينما هبط 103وبقى 39 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود أغلب مؤشراتها باستثناء EGX70 وسط اتجاه شرائى للعرب حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.03% عند مستوى 17802نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.37% عند مستوى 864 نقطة.

