في ختام تعاملات الأربعاء… صعود طفيف للبورصة

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين .وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.21% عند مستوى 15954 نقطة،كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.15% عند مستوى 780 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاق



رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين .

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.21% عند مستوى 15954 نقطة،كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.15% عند مستوى 780 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.32 % عند مستوى 1999 نقطة، كما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.67% عند مستوى 2708 نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.18% عند مستوى 15969نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 799 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والافراد المصريين والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 64.4 مليون جنيه و34.1 مليون جنيه و271 ألف جنيه على التوالى ،بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية و الاجنبية والأفراد العرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 6.9 مليون جنيه و75.4 مليون جنيه و 16.4 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر و الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 68سهم من إجمالى 175 سهما متداولا،بينما هبط 62 وبقى 45 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعو جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين،صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.86% عند مستوى 15921 نقطة،كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.54% عند مستوى 779 نقطة.