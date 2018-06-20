في ختام تعاملات الأربعاء … الأداء المتباين يسيطر على البورصة

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.47% عند مستوى 16143 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.15% عند مستوى 801 نقطة. كما هبط المؤشر «EGX100»

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.47% عند مستوى 16143 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.15% عند مستوى 801 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% عند مستوى 2037 نقطة، بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 1.15% عند مستوى 2742 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.16% عند مستوى 16345نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 851 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 14.2 مليون جنيه و 2.6 مليون جنيه و26.6 مليون جنيه و على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 26.1مليون جنيه و 1.2 مليون جنيه و 16.1 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 95 سهم من إجمالى 176 سهما متداولا،بينما هبط 39 وبقى 42 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات أمس الثلاثاء أول جلسة بعد أجازة عيد الفطر على أداء متأرجح وسط اتجاه بيعى للعرب،حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.94% عند مستوى 16067 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.24% عند مستوى 802 نقطة.