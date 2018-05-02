في ختام تعاملات الأربعاء.. الأداء المتباين يسيطر على البورصة

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تباين ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريينوهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.48 % عند مستوى 18207نقطة.بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.06% عند مستوى 886 نقطة.كما صعد المؤشر «EGX100&raqu

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تباين ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.48 % عند مستوى 18207نقطة.

بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.06% عند مستوى 886 نقطة.

كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.66% عند مستوى 2321 نقطة

وفي السياق ذاته، صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.07% عند مستوى 3077 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 1.34% عند مستوى 18237نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 1.4 مليار جنيه تقريبا.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 48.1 مليون جنيه و1.2 مليون جنيه و17.7 مليون جنيه على التوالى.

فيما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 28.7 مليون جنيه و32.7 مليون جنيه و5.6 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر و الأحمر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 68سهم من إجمالى 194سهما متداولا،بينما هبط 86 وبقى 40 دون تغير