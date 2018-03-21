في ختام تعاملات الأربعاء…الأداء المتباين يسيطر على البورصة

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.19 % عند مستوى 17147 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.65% عند مستوى 880 نقطة.كما هبط المؤشر «EGX100

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.19 % عند مستوى 17147 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.65% عند مستوى 880 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.16% عند مستوى 2261 نقطة.

بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.80% عند مستوى 2889 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.29% عند مستوى 17213نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.7 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط.

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 91.3 مليون جنيه و 74.6 مليون جنيه و13.9 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين و العرب والمؤسسات الاجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 62.9 مليون جنيه و14.6 مليون جنيه و102.3 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر و الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 60 سهما من إجمالى 190 سهما متداولا، بينما هبط 86 وبقى 44 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين على هبوط أغلب مؤشراتها بشكل طفيف وسط اتجاه بيعى للمصريين حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.34 % عند مستوى 17113 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.22% عند مستوى 886 نقطة .