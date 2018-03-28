في ختام تعاملات الأربعاء..الأداء المتباين يسيطر على البورصة

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعربوصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.20% عند مستوى 17305نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.72% عند مستوى 863 نقطة.كما هبط المؤشر «EGX100&raq

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.20% عند مستوى 17305نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.72% عند مستوى 863 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.75% عند مستوى 2220 نقطة، بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.52% عند مستوى 2943 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.56% عند مستوى 17515نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 2.2 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 154.9 مليون جنيه و 13.4 مليون جنيه و5.7 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 17.4 مليون جنيه و8.9 مليون جنيه و147.7 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 73 سهم من إجمالى 158سهما متداولا،بينما هبط 79 وبقى 33 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على أداء متباين لمؤشراتها الرئيسية وسط اتجاه بيعى للمصريين حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.97% عند مستوى 17270نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.10% عند مستوى 869 نقطة .

