في ختام تعاملات الأربعاء… أداء متباين لمؤشرات البورصة

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على تباين ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.04 % عند مستوى 16993نقطة. بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.14% عند مستوى 848نقطة.…

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على تباين ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.04 % عند مستوى 16993نقطة.

بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.14% عند مستوى 848نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.50% عند مستوى 2178 نقطة.

بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.04% عند مستوى 2912 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.15% عند مستوى 17282نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 21.8مليون جنيه و20.5مليون جنيه و3.7 مليون جنيه و23.1 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 44.4 مليون جنيه و24.9 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر و الأخضر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 62 سهم من إجمالى 178سهما متداولا،بينما هبط 74 وبقى 42 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.01 % عند مستوى 16985نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.19% عند مستوى 849نقطة.