في ختام تعاملات الأحد… هبوط جماعى لمؤشرات البورصة

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.24% عند مستوى 15842 نقطة بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.69% عند مستوى 769 نقطة.…

رجب عزالدين





اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.24% عند مستوى 15842 نقطة

بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.69% عند مستوى 769 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100 »الأوسع نطاقا بنسبة 0.47 % عند مستوى 1980 نقطة.

كما هبط مؤشر «EGX50 » بنسبة 0.82% عند مستوى 2686 نقطة، بينما هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.59% عند مستوى 15797نقطة.





وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 446 مليون جنيه تقريبا.

واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد العرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 16 مليون جنيه و441 ألف جنيه و4.2 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 6.4 مليون جنيه و7 مليون جنيه و7.2 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 32 سهم من إجمالى 169 سهما متداولا،بينما هبط 90 وبقى 47 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب

حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.46% عند مستوى 15879 نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.58% عند مستوى 775 نقطة.







