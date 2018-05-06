في ختام تعاملات الأحد… هبوط جماعى لمؤشرات البورصة

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريينوهبط المؤشر الثلاثيني egx 30 بنسبة 1.24 % عند مستوى 17610نقطة.بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.02% عند مستوى 878نقطة.كما هبط المؤشر «EGX100&ra

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين

وهبط المؤشر الثلاثيني egx 30 بنسبة 1.24 % عند مستوى 17610نقطة.

بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.02% عند مستوى 878نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.52% عند مستوى 2281 نقطة.

بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.69% عند مستوى 3004 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 1.07% عند مستوى 17628نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 939 مليون جنيه تقريبا.

واتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 1.9 مليون جنيه و60.8 مليون جنيه و2.7 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 52.9 مليون جنيه و3.5 مليون جنيه و9.1 مليون على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 46 سهم من إجمالى 189سهما متداولا،بينما هبط 104 وبقى 39 دون تغير.