في ختام تعاملات الأحد… هبوط جماعى طفيف لمؤشرات البورصة

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على هبوط جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانبوهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.15% عند مستوى 17588نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.39% عند مستوى864 نقطة، وهبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنس

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على هبوط جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.15% عند مستوى 17588نقطة،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.39% عند مستوى864 نقطة، وهبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.34% عند مستوى 2255 نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.40% عند مستوى 2983 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.29% عند مستوى 18147نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.5 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و العربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 176.3 مليون جنيه و61مليون جنيه و70.4 مليون جنيه و176.7مليون جنيه و16 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 500.6 مليون جنيه .

وسيطر اللونان الأخضر و الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 55 سهم من إجمالى 179سهما متداولا،بينما هبط 86وبقى 38 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على هبوط أغلب مؤشراتها باستثناء egx70 وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.83% عند مستوى 17615نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.34% عند مستوى 867 نقطة.

