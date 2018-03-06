في ختام الثلاثاء..صعود جماعى لمؤشرات البورصة

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والعربوصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.99% عند مستوى 16022نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.70% عند مستوى 881 نقطة.بينما صعد المؤشر «EGX100»الأ

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والعرب

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.99% عند مستوى 16022نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.70% عند مستوى 881 نقطة.

بينما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1.50 % عند مستوى 2163 نقطة، وصعد مؤشر «EGX50» بنسبة 1.33% عند مستوى 2754نقطة، بينما صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.91% عند مستوى 15789نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.9 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية و الأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 10مليون جنيه و31مليون جنيه و242.8مليون جنيه و6.9 مليون على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 272.3 مليون جنيه و16.5مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 96 سهم من إجمالى 190سهما متداولا،بينما هبط 57 وبقى 37 دون تغير.

