في ختام الأسبوع .. تفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولي

رجب عزالدينأصدرت البورصة المصرية، اليوم الخميس بيانا مجدولا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات لرصيدها، وتبقى 2167 سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.وأوضح البيان وجود

رجب عزالدين

أصدرت البورصة المصرية، اليوم الخميس بيانا مجدولا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات لرصيدها، وتبقى 2167 سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

وأوضح البيان وجود شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب ، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للاسكان،وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.

وبحسب البيان، يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم ، بالم هيلز 472.3 مليون سهم، بينما يتبقى لمدينة نصر للاسكان 323.3 مليون سهم، أما جى بى اوتو فيتبقى لها 282.8 مليون سهم ، بينما يتبقى للمصرية للاتصالات 166.89 مليون سهم .

ويتبقى لشركات: “هيرميس ،حديد عز، ، دومتى ، نعيم القابضة، السويس للأسمنت ،ايديتا ، باكين، ليسيكو مصر ، 136.5 مليون جنيه ،129.4 مليون سهم ،61.2 مليون سهم، 59.4 مليون سهم ،41.9 مليون سهم، 21.5مليون سهم ،3.6 مليون سهم، 3.1 ملايين سهم، على التوالي.

وأدخلت إدارة البورصة المصرية – أغسطس 2016 – تعديلا جوهريا على قواعد إصدار شهادات الإيداع الأجنبية، يحدد سقفها بنسبة التداول الحر للشركات، ونص التعديل على “ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع من رأسمال الشركة المقيدة عن نسبة الأسهم حرة التداول بالبورصة، وفي حال تجاوز النسبة، سيتم منع إصدار شهادات جديدة لحين الوصول للنسبة المقررة، على أن يتم تفعيل القرار اعتبارا من 10 أغسطس الحالي.

وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، وكذلك الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية وما يقابلها من عدد الأسهم، وفقًا لنص المادة (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيَّدة بالبورصة المصرية، والمعتمَدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.