في حوار نادر لشادية: يجب أن تكون هناك أسماء جديدة تكمل المسيرة

علي راشدفي حوار نادر لها من تلفزيون الكويت من القاهرة قبل عرض مسرحيتها "ريا وسكينة"، وقالت في الحوار عن إطلاق لقب "دلوعة الشاشة" عليها واختصاصها بهذا اللقب دون غيرها أن ذلك يرجع لأفلامها التي قدمتها مع الفنان كمال الشناوي وأنها كانت بها خفة ودلع وأن من أطلق عليها اللقب هو الصحفي اللبناني محمد بديع

علي راشد

في حوار نادر لها من تلفزيون الكويت من القاهرة قبل عرض مسرحيتها “ريا وسكينة”، وقالت في الحوار عن إطلاق لقب “دلوعة الشاشة” عليها واختصاصها بهذا اللقب دون غيرها أن ذلك يرجع لأفلامها التي قدمتها مع الفنان كمال الشناوي وأنها كانت بها خفة ودلع وأن من أطلق عليها اللقب هو الصحفي اللبناني محمد بديع سربية صاحب مجلة “الموعد” الفنية.

وعن الأغاني الثنائية التي قدمتها مع كبار الفنانين حتى غير المطربين منهم مثل كمال الشناوي وفاتن حمامة، بالإضافة للمطربين فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ أكدت على أن هذه الأعمال تبقى وتخلد في الذاكرة وتساءلت حينها لماذا لا تقدم هذه الأعمال بشكل كبير دون أن يكون الفنانان مطربين.

وعن الأعمال الروائية التي قدمتها مثل “ميرامار” و “اللص والكلاب” ولم يكن بها غناء لفتت إلى أن تلك الأعمال لم تكن تتطلب غناء ولن تترك عملا قيما ومهما كذلك بسبب غياب الأغاني بها، أما توقفها عن الغناء لفترة بعد ذلك فأرجعته لعدم وجود ألحان أو كلمات جديدة ولكنها عادت بعد ذلك من خلال أغنية “آه يا أسمراني اللون” مع الملحن بليغ حمدي.

وعن تعاملها مع ملحنين شباب في ذلك الوقت أشارت إلى أن هذا أمر مهم ليكون هناك دماء جديدة في التلحين أو التأليف لتظهر هذه المواهب مع الاحترام لكبار الملحنين ولكن من الضروري أن يكون هناك أسماء جديدة تكمل المسيرة.

وأكدت أن تجاربها في الأغاني الطويلة لم تعجبها بقدر حبها للأغاني القصيرة قائلة :”حينما أقف وأغني 6 أغاني في حفل بـ 6 أفكار أفضل من أن أقدم أغنيتين طوال”.

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