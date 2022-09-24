في حملة لحماية المستهلك.. ضبط وإعدام لحوم ودواجن فاسدة بالوادي الجديد

شن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في محافظة الوادي الجديد حملة تفتيشية على مركز الداخلة بنطاق دائرة موط طريق شرق العوينات من خلال التنسيق مع إدارة تموين وإدارة التفتيش الغذائي بالإدارة الصحية.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك شن حملة تفتيشية موسعة، لمراقبة الأسواق وحماية المستهلك ومكافحة كافة أشكال الغش التجاري.

أسفرت الحملة عن ضبط وإعدام لحوم ودواجن لتغير فى خواصها الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وجار عرضها على الجهات المعنية بالتحقيق.

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وضبط الأسواق.

وخصص جهاز حماية المستهلك عدة وسائل لتلقي بلاغات المواطنين سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك.

وتستمر الحملات المكثفة للرقابة على الأسواق التي يقودها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الضارة بحقوق المستهلك من الغش أو التدليس أو الامتناع عن منح المستهلك فاتورة بعد الشراء عند طلبها دون مقابل أو عدم الالتزام والإعلان عن سعر السلعة في مكان واضح، والالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع للسلعة المباعة في مكان واضح في المحلات لدى التجار.