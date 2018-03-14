في حب مصر.. مدرس لغة عربية يشرح للطلبة مجانا دعما للسيسي

متابعات:دشن محمد السخاوي، أستاذ اللغة العربية بالمرحلة الثانوية، مبادرة تحت عنوان "يوم في حب مصر"، دعمًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.وأضاف السخاوي في تصريحات صحفية، أن المبادرة عبارة عن محاضرة لطلاب الثانوية العامة، في اللغة العربية، تعطي مجانًا، بالإضافة إلى توعية ال

متابعات:

دشن محمد السخاوي، أستاذ اللغة العربية بالمرحلة الثانوية، مبادرة تحت عنوان “يوم في حب مصر”، دعمًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأضاف السخاوي في تصريحات صحفية، أن المبادرة عبارة عن محاضرة لطلاب الثانوية العامة، في اللغة العربية، تعطي مجانًا، بالإضافة إلى توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قضى على جماعة الإرهاب، بعد أن كان الوطن يسير في طريق مسدود، مؤكدًا أن الشعب المصري يدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية.

