في حالة تضررك من المنتج.. ما هي الأوراق المطلوبة لتقديم شكوى لـ«حماية المستهلك»

خصص جهاز حماية المستهلك أرقام هواتف من خلال الخط الساخن «19588» بالإضافة إلى صفحة رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يستقبل من خلالها شكاوى المواطنين المتعلقة بالسلع وارتفاع الأسعار وبيع سلع غذائية بأعلى من معدلها الطبيعي.

وفي حالة التقدم بشكوى إلى الجهاز تتعلق بجميع السلع التي يحرص على شرائها المواطنين لابد أن يتوافر لديه العديد من المستندات التي تثبت أو تبين مدى صحة شراء المستهلك السلع من البائع.

وتنشر «المال» في السطور التالية المستندات التي تتعلق بجميع السلع بداية من التسوق الإلكتروني والسيارات والمنتجات وغيرها، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة عن كل سلع وهي كالآتي:

** تقديم شكوى للجهاز بشأن سلعة معمرة:

يجب أن تحتوي الشكوى على المستندات الأساسية وهي: «بيانات الشاكي- صورة البطاقة– الفاتورة– الضمان»، بالإضافة للمستندات الإضافية وهي «إيصال الصيانة» إن وجد.

** تقديم شكوى للجهاز بشأن السيارات:

لابد أن تتضمن الشكوى «بيانات الشاكي- صورة البطاقة– الفاتورة– الضمان» بجانب المستندات الإضافية وهي «رخصة القيادة الخاصة بالسيارة– إيصالات الصيانة».

** تقديم شكوى بشأن أجهزة المحمول والكمبيوتر:

يجب أن تتضمن الشكوى المستندات الأساسية وهي: «بيانات الشاكي- صورة البطاقة– الفاتورة– الضمان»، بالإضافة للمستندات الإضافية وهي: «إيصال تسليم الجهاز للوكيل».

** تقديم شكوى بشأن الكهرباء والمياه والغاز:

في حالة توجه المستهلك إلى الجهاز لتقديم شكوى تتعلق بالمرافق المشار إليها يجب أن تتضمن «بيانات الشاكي- صورة البطاقة– الفاتورة– الضمان- إيصال الاستهلاك».

** تقديم شكوى للجهاز بشأن التسوق الإلكتروني:

يجب أن تتضمن الشكوى «بيانات الشاكي- صورة البطاقة– الفاتورة– الضمان- وصورة الطلب أو رقم الطلب أو إيصال الشحن».

** تقديم شكوى بشأن الاتصالات والإنترنت:

لابد أن تتضمن الشكوى «بيانات الشاكي- صورة البطاقة– الفاتورة– الضمان»، بالإضافة إلى وجود الفاتورة مع مراعاة إضافة رقم الخط الأرضى بالشكوى.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك شن على مدار الأيام الماضية حملات مكثفة نظرًا لتلاعب بعض التجار بأسعار السلع الغذائية والخضروات وبيعها بأسعار غير مطابقة لأسعارها الرسمية، لإعادة الانضباط مرة أخرى للأسواق.

وخصص الجهاز الفترة الماضية رقم واتساب لاستقبال شكوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، واستقبال بلاغاتهم والعمل على حلها في وقت سريع، كما قدم الجهاز العديد من طرق الإبلاغ للتسهيل على المواطنين.

ونشر الجهاز 6 طرق يمكن للمواطنين الاستعانة بهم والتقدم بشكوى رسمية ضد محتكري السلع، تقدمهم «المال» في السطور التالية:

الإبلاغ عن غلاء الأسعار من خلال الاتصال على الخط الساخن 19588.

إرسال الشكاوى المتعلقة بغلاء الأسعار عبر خدمة الواتس آب، على الرقم 01577779999.

الإبلاغ من خلال الفاكس على الرقم 0233055753.

الدخول على الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك وتقديم الشكوى عليه www.cpa.gov.eg.

يمكنك التسجيل على الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويمكن للمواطنين الذهاب والإبلاغ عن غلاء الأسعار باليد، في المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك، وفروعه المنتشرة على مستوى المحافظات.