في جولة قامت بها «المال»... أسعار اللحوم البلدي والضأن ترتفع بنسبة 15 إلى 20%

ارتفعت أسعار اللحوم البلدية بمنافذ وزارة الزراعة بنسبة 15%، خلال الأيام الماضية، لتلامس 155 جنيهًا للأنواع الممتازة، مقابل 135 جنيهًا للكيلو قبل الزيادة التي طرأت قبل أيام، طبقًا لجولة قامت بها “المال” على عدد من منافذ وزارة الزراعة ومحالّ الجزارة.

تتميز منتجات وزارة الزراعة بإنتاجها داخل مزارع الوزارة، وبيعها في منافذ الوزارة دون حلقات وسيطة، ويبلغ عدد منافذ وزارة الزراعة نحو 409 منافذ ثابتة، بخلاف المنافذ المتحركة.

أسعار اللحوم

وكشفت “الجولة” أن أسعار الضاني قفزت بقيمة 20% لتسجل 150 جنيهًا، بدلًا من 125 جنيهًا، وهو السعر قبل الزيادة، كما سجل كيلو لحم كندوز (دهن 10%) 140 جنيهًا، وكبد وكلاوي 140 جنيهًا، والمروم البلدي 130 جنيهًا.

ولفتت الجولة إلى أن سعر كيلو الكبدة 150 جنيهًا، والبفتيك 160 جنيهًا، واستيك وكباب الحلة 160 جنيهًا، والسجق البلدي والهمبرجر وكفتة الشوي 120 جنيهًا، وبتلو مشفي 170 جنيهًا، وريش بتلو 170 جنيهًا، ودوش رقبة 140 جنيهًا.

وطبقًا لتقرير صادر عن قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، فإنه يتم طرح 10 رءوس من عجول التسمين، كل 3 أيام؛ لتوفير كميات كافية من اللحوم لتهدئة السعر في السوق الحرة.

وأضاف التقرير أنه يتم توفير اللحوم في منافذ وزارة الزراعة، سواء لحومًا بلدية أو مستوردة، بسعر أقلّ بنسبة 30%، مقارنة مع السعر الحر.

أسعار اللحوم اليوم

يُذكر أن سعر اللحوم المتداولة بالمحالّ والجزارة بالسوق الحرة تتأرجح بين 170 إلى 180 جنيهًا، حسب المنطقة والجودة، وسعر الكيلو القائم البقري بين 76 إلى 79 جنيهًا للذكور السوبر، وتراوح سعر العجل البقري من 25 ألفًا إلى 70 ألف جنيه حسب الصنف والوزن.

من جانبه طالب الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، بضرورة إيجاد مبادرات لحل أزمة توفير مستلزمات الإنتاج كالعلف، ومن بينها إحياء دور التعاونيات الزراعية؛ حتى يتم توفير كل الخامات المطلوبة كالعلف وغيره أثناء ممارسة النشاط.

أسعار اللحوم في الأسواق

وأوضح يوسف أنه يجب التفكير خارج الصندوق لحل أزمة مستلزمات الإنتاج الزراعي، خاصة أن السوق تستقبل غالبية احتياجاتها من المواد الخام من الخارج.

يُذكر أن سعر الكيلو القائم فى الماعز وصل إلى 110 جنيهات، والضأن 95 إلى 100 جنيه، بينما تتراوح أسعار رأس الجاموس المنتجة للألبان ما بين 49 ألفًا إلى 70 ألف جنيه، والماعز بين 2500 جنيه إلى 5500 جنيه، والخراف 3500 جنيه إلى 6500 جنيه.

وفي سياق موازٍ كشفت الجولة أن سعر اللحوم البرازيلية في منافذ وزارة الزراعة تسجل 95 جنيهًا، وفي محالّ المجمدات 120 إلى 130 جنيهًا، واللحم الجاموسي 110 جنيهات، والمفروم البلدي 170 جنيهًا، وسعر لحوم البتلو من 170 جنيهًا إلى 200 جنيه بمحالّ الجزارة.

وأوضحت الجولة أن سعر اللحم المفروم بمحالّ الجزارة تراوح من 160 إلى 200 جنيه، والسجق 130 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، واللحم الجاموسي تأرجح من 140 إلى 190 جنيهًا، والضأن 170 إلى 220 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو اللحم الجملي 120 جنيهًا إلى 140 جنيهًا، والكبدة البلدي 170 جنيهًا إلى 180 جنيهًا للكيلو، والكبدة المستوردة المجمدة 110 جنيهات للكيلو.