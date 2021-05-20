في جولة رئيس الوزراء بأرض المعارض.. «أجنبية تهتف تحيا مصر» ومواطنون يشيدون بتوفير اللقاحات

ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا وفي إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة وحماية المواطنين.

تفقّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، يرافقه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجيرمي هوبكنز الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر “اليونيسيف”، ومسئولو وزارة الصحة، حيث تم تجهيز المركز ضمن الحملة القومية لتطعيم المواطنين، في إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا.

وأكد رئيس الوزراء أن التوسع في إقامة تلك المراكز يأتي بهدف تطعيم آلاف المواطنين يوميًّا، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا وفي إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة وحماية المواطنين.

وجدَّد دعوة المواطنين إلى الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح، بما يوفر الحماية الشخصية لهم من خطر الإصابة بالفيروس، ويجنّب المجتمع انتشار الوباء ويضمن سلامته.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزيرة الصحة أوضحت فيه أنه تم تخصيص مركز رئيسي للتطعيم بصالة رقم 19 بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر، بطاقة استيعابية تستهدف تطعيم حوالي 10 آلاف مواطن يوميًّا.

حيث يضم المكان ساحة انتظار تستوعب 500 مواطن، بالإضافة إلى 96 عيادة لتلقي التطعيمات، كما أن هناك ساحة مخصصة لانتظار السيارات، ومقرر أن تكون مواعيد العمل من 9 صباحًا حتى 9 مساء طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة.

وأشارت إلى أن القوى البشرية لمركز لقاحات كورونا الرئيسي في أرض المعارض تضم 600 فرد لتقديم الخدمة، ما بين فِرق طبية، وتمريض، ومُدخلي بيانات، ودعم فني.

إضافة إلى فِرق للتواصل المجتمعي، وخدمة عملاء لمساعدة المواطنين وتنظيم دخول متلقي اللقاح، ومن ثم فالمكان مجهز كهيكل إداري طبي لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد أنه جارٍ العمل على الانتهاء من تطعيم قوائم المواطنين الذين قاموا بالتسجيل خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن الوزارة تقوم حاليًّا بالتوازي بتطبيق ذلك النموذج في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، بداية من محافظة الجيزة، حيث إنه جارٍ الانتهاء من تجهيز مركز تطعيم لقاحات فيروس كورونا بمحافظة الجيزة خلال الأيام القليلة القادمة.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على الحديث مع المواطنين الذين ينتظرون تلقي اللقاح في مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض، وسألهم عن إجراءات التسجيل التي اتخذوها، والمدة التي استغرقوها بين التسجيل والاستجابة بدعوتهم لزيارة المركز لتلقي اللقاح.

وأكد معظمهم أن الفترة قصيرة، ولا تتعدى بعض الأيام، وأشاد المواطنون بمستوى التنظيم والتجهيز للمراكز التي تستقبلهم، وخاصة هذا المركز الرئيسي.

وعبّر عدد من المواطنين عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللحكومة على الاهتمام بتوفير اللقاحات والأدوية الخاصة بكورونا، وتوجهوا بالدعاء لمصر بأن يجنّبها الله شر هذا الوباء.

وخلال جولته حرص مدبولي على التحاور مع عدد من الأجانب المقيمين في مصر، الذين سجلوا بياناتهم، وحضروا للحصول على اللقاح، حيث أشادوا بالجهود المبذولة، وعبرت سيدة أجنبية مقيمة في مصر، عن شكرها العميق لمصر، وختمت حديثها مع رئيس الوزراء بهتاف: “تحيا مصر”.