في جلسة «سات كوم تراك».. الوطنية لخدمات الاتصالات تتيح خدمة استضافة قواعد بيانات المشتركين

كشف مصطفى عبد الحميد، رئيس الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، أن المحطات الأرضية الرئيسية والتبادلية ومنشآتها تتيح العديد من خدمات القيمة المضافة لخدمات الأقمار الصناعية، ومنها خدمة استضافة بوابات أو Gateways للأقمار الصناعية الأخرى.

وأشار إلى التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير مسارين مناصفين لكابلات اﻷلیاف الضوئية بين الهايكستب وسنترال الروضة، ومسارين منفصلين بين محطة قنا وسنترال الروضة، لتوفير أعلى معدلات اﻹتاحة لخدمة الإنترنت 99.9% وتقليل أية احتمالات لانقطاع الخدمة.

وأضاف عبد الحميد، خلال كلمته الافتتاحية لجلسة «سات كوم تراك»، أن المحطات الأرضية لـ«شركة الوطنية لخدمات الاتصالات» تتيح خدمة استضافة قواعد بيانات المشتركين بمراكز البيانات الخاصة بها.

وأوضح أنه تم تجهيز المحطات الأرضية بمعدات التردد العالى من شركة أكتيا الفرنسية، وتشمل الهوائى الطبقى- مكبرات القدرة- مكبرات خفض الضوضاء- وحدات رفع وخفض الترددات- وحدات التحكم فى توجيه الهوائي الطبقي- المذبذب الرئيسي للمحطة- وحدات مراقبة الطيف الترددى- وحدة مصفوفة الترددات.

وتابع عبد الحميد أنه تم تجهيز المحطات الأرضية بمعدات Baseband من شركة هيوز الأمريكية وتشمل المحطة المركزية (HUB)، من خلال إضافة وحدات التعديل، وفك التعديل،

بجانب وحدات الشبكة الداخلية والشبكة الخارجية للتوصيل على اﻹنترنت بالإضافة إلى وحدات التشفير وحماية البيانات وأخيرًا وحدات المشتركين الانتهائية بمختلف أنواعها.

وكشف عبد الحميد أن المحطات الأرضية الرئيسية بالهايكستب وقنا تتكون من 5 أنظمة رئيسية، مضيفًا أن معدل اﻹرسال والاستقبال بها يتراوح بين 27.5-29.5 GHz للإرسال، و17.7-19.76H للاستقبال بينما تتراوح أجهزة المشتركين بين 29.5-30 GHz للإرسال، و20.2_19.7 GHz للاستقبال.

واستعرض خدمات الاتصالات التجارية باستخدام القمر الصناعي طيبة 1، منوهًا بخدمة الإنترنت عالي السرعة للمشتركين بالمنازل، وتشمل تقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق عبر الأقمار الصناعية للشركات والمشتركين بالمنازل.

وأضاف أن القمر يتيح تقديم خدمات اﻻتصالات للوزارات والشركات الكبيرة والمؤسسات والبنوك، والهيئات الحكومية وغير الحكومية وشركات البترول والشركات التجارية التي لها نقاط بيع كثيرة متباعدة،

مبينًا أن هذا القطاع لا يشمل خدمات اﻻتصالات المحمولة، لكنه يشمل محطات توزيع البنزين وشركات توزيع المنتجات، كذلك المحتوى الإعلامي مثل البث المباشر للأحداث المهمة والمباريات الرياضية.

وأوضح عبد الحميد أن طيبة 1 يقدم خدمات ربط شبكات الهاتف المحمول بالشبكة الرئيسية لتوصل المناطق المنعزلة، وكذلك ربط أجهزة مقدمي خدمات الإنترنت مع الشبكة الرئيسية،

مبينًا أن القمر أيضًا يقدم خدمات اﻻتصالات للمسافرين على الطائرات بما فيها خدمات الإنترنت وتطبيقاتها.

وكشف عن تعيين 35 مهندسًا حديثي التخرج من تخصصات هندسة اﻻتصالات و هندسة الحاسبات وهندسة القوى الكهربية، بعد حصولهم على دورات تأهيلية بالشركة الوطنية لخدمات اﻻتصالات والكلية الفنية العسكرية،

مشيرًا إلى إيفادهم إلى الخارج في دورات تدريبية على تشغيل وصيانة المحطات اﻷرضية للقمر الصناعى طيبة بشركة أكتيا الفرنسية وشركة هيوز الأمريكية، إضافة إلى التخصصات المطلوبة لتشغيل المحطات الأرضية وباقي أنشطة الشركة.