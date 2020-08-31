في ثاني زيارة عقب انفجار بيروت .. ماكرون : يجب الإسراع بتشكيل حكومة لبنانية وبمهمة محددة

وذلك وفق جدول مواعيده الذي أعلنته السفارة الفرنسية في لبنان صباح اليوم

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة تعد الثانية في غضون أقل من شهر، حيث زار لبنان في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.

واستهل ماكرون زيارته مساء اليوم الاثنين -حسبما ذكر موقع روسيا اليوم- ، بزيارة السيدة فيروز في منزلها بعيدا عن الإعلام، وذلك وفق جدول مواعيده الذي أعلنته السفارة الفرنسية في لبنان صباح اليوم.

وأشارت السفارة في بيانها إلى أن “هذه الزيارة ستشكل أيضا فرصة للرئيس ماكرون للاحتفال بمئوية لبنان الكبير”.

وقال ماكرون لدى وصوله إلى بيروت: “علي أن أتأكد أنه حقا سيتم تشكيل حكومة مهمة لانقاذ لبنان وإطلاق الإصلاحات لمكافحة الفساد وإصلاح ملف الطاقة وإعادة الإعمار”، مطالبا بـ”الإسراع بتشكيل الحكومة وبمهمة محددة”.

ويحتفل ماكرون صباحا في محمية أرز جاج في منطقة جبيل بمئوية لبنان الكبير، على أن يزور بعدها مرفأ بيروت حيث سيلتقي ممثلين عن الأمم المتحدة وهيئات المجتمع المدني.

وظهر الثلاثاء، سيقام لماكرون حفل استقبال رسمي في القصر الجمهوري في بعبدا يتخلله غداء يقيمه الرئيس عون على شرف ضيف لبنان.

وسيزور ماكرون مستشفى رفيق الحريري في بيروت، ومساء الثلاثاء، من المتوقع أن يلتقي البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي في قصر الصنوبر، وسيجتمع مع المسؤولين السياسيين اللبنانيين، على أن يعقد مؤتمرا صحفيا في ختام الزيارة.