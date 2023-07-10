في ثاني أيام تداوله بالبورصة.. مفاجآت جديدة في تعاملات سهم «طاقة عربية»

حلقة أخرى من مسلسل القفزات الصعودية يشهدها سهم شركة طاقة عربية اليوم الاثنين، وسط اتجاه من البورصة المصرية نحو رفض الطلبات على السهم التي تتجاوز أسعارها 15 جنيه، وإلغاء 20 عملية تم تنفيذها صباح اليوم.

وشهد سهم طاقة عربية قفزة صعودية قوية نسبتها 4170% قبل حلول منتصف تعاملات جلسة الاثنين، ليصل إلى مستوى 21.353 جنيه، صعودا من مستوى 50 قرشا مع بداية التعاملات.

وقال العضو المنتدب لأحد شركات تداول الأوراق المالية فضل عدم كتابة اسمه، إن جميع التعاملات التي تمت على السهم حدثت بالتداولات الصباحية، وإن آخر عمليات تم تنفيذها عليه كانت الساعة الـ 11.09 صباحا، وأنه منذ هذا التوقيت تقوم البورصة برفض أي طلبات على الورقة المالية تتجاوز الـ 15 جنيه.

وبلغ إجمالي التعاملات على السهم حتى قبل منتصف التداولات135.040 ألف سهم، بقيمة 2.3 ملايين جنيه، عبر 187 عملية منفذة فقط. وقامت البورصة المصرية بإلغاء 20 عملية تم تنفيذها على السهم.

وكانت التعاملات الصباحية التي تم تنفيذها على السهم كالتالي، والتي قامت البورصة بإلغاء بعضها:

عدد الأسهم قيمة السهم/ بالجنيه 10 125 20 100 30 30 470 23 10800 22 4100 21.5 14038 21 5000 20.5 10000 20 14819 18 14235 17 10890 16 35000 13

وكان رئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني قرر أمس إلغاء جميع العمليات التي تم تنفيذها بالسوق الرئيسي على سهم طاقة عربية التي تمت بجلسة تداول الأحد، وإلغاء كافة العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية، وتعديل سعر الفتح لجلسة اليوم الاثنين ليصبح 0.50 جنيه مصريا للسهم.

ووافقت إدارة البورصة المصرية على طلبات تقدمت بها شركة هيرميس للسمسرة وعدد من شركات الوساطة المالية لإلغاء العمليات التي تم تنفيذها خلال جلسة أمس على أسهم شركة طاقة عربية وذلك بسبب تنفيذها عن طريق الخطأ، وفقا لبيان صدر عن البورصة.

وكانت نحو 75 صفقة قد تم تنفيذها عن طريق الخطأ من قبل بعض المستثمرين الأفراد بقيمة تناهز 395 ألف جنيه مصري على أسهم شركة طاقة عربية في أول أيام تداول للسهم في البورصة المصرية.

يذكر أن حجم التنفيذ على أسهم شركة طاقة خلال أولى جلسات التداول للسهم – أمس الأحد- اقتصر على صفقة وحيدة ذات حجم كبير بقيمة تجاوزت 3.6 مليار جنيه مصري، ولم يتم إلغاؤها.

وشهد السهم الذي كان بدء تداوله بالبورصة المصرية الأحد صعودا نسبته 83.591%، ليغلق عند مستوى 418.455 جنيه، مقارنة بسعر 0.50 جنيه بداية التداولات، رغم تدني عدد الأسهم التي تم التعامل عليها والتي بلغت 1362 سهم فقط.