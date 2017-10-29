في تي بي كابيتال: نيوم يزيد من صعوبة التنبؤ بالسياسات السعودية

رويترز قال رضا أغا كبير الاقتصاديين بشركة في.تي.بي. كابيتال: إن طبيعة مشروع المدينة العملاقة "نيوم" التي تخطط السعودية لبنائها باستثمارات تبلغ 500 مليار دولار، "لا تحقق شيئا سوى زيادة صعوبة التنبؤ بالسياسات السعودية". وأضاف أغا في تقرير تحليلي نشرته…

رويترز



قال رضا أغا كبير الاقتصاديين بشركة في.تي.بي. كابيتال: إن طبيعة مشروع المدينة العملاقة “نيوم” التي تخطط السعودية لبنائها باستثمارات تبلغ 500 مليار دولار، “لا تحقق شيئا سوى زيادة صعوبة التنبؤ بالسياسات السعودية”.

وأضاف أغا في تقرير تحليلي نشرته “رويترز” عن المشروع، أن نيوم “فكرة مبتكرة تنطوي على إمكانيات كثيرة لكن مازالت تفاصيل كثيرة بحاجة للتوضيح، بخلاف تحديات تمويل وإقامة مشروع بهذا الحجم”.

وقال شتيفن هرتوج أحد الباحثين المرموقين المتخصصين في الشأن السعودي لرويترز، إن المستهدف هو جذب استثمارات مماثلة من القطاع الخاص “حتى تصبح المخاطر المالية على المال العام محدودة إذا لم تحقق تلك الاستثمارات المرجو منها لسبب أو لآخر”.

وتابع: “مخاطر المشروع الرئيسية هي على الأرجح احتمال عدم وجود كبار المستثمرين من القطاع الخاص. فالقطاع الخاص المحلي والدولي سيرغب في سماع تفاصيل أكثر بكثير مما نشر حتى الآن”.