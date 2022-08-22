في توقيت صعب لها .. شيرين عبدالوهاب تعود للجمهور بحفل ناجح بقرطاج

استطاعت النجمة شيرين عبد الوهاب تحقيق نجاح جماهيري كبير بحفلها بمهرجان قرطاج بتونس الذي قدمته، حيث أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الحفل.

وكان مليئا باللقطات المميزة التي خطفت قلوب محبيها، والذين كانوا في انتظارها بعد غياب دام لفترة بسبب الأزمات التي عانت منها مؤخرًا، وبرغم وزنها الزائد على المسرح إلا أن الجمهور التونسي تفاعل معها بصورة كبيرة في الحفل وكذلك تضامن معها الكثير من الفنانين منهم الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر الذي وجه له رسالة عبر حسابه الشخصي “فيس بوك” أن تلتفت لفنها وبناتها الأيام القادمة، وأنها استطاعت أن تكون ست صلبة وقوية في الحفل بعد كل الأزمات الشخصية التي واجهتها مؤخرا .

أحمد سعد الدين: استطاعت تحويل طاقة الحزن والأزمات لنجاح كبير في حفلها بتونس

أعرب الناقد الفني أحمد سعد الدين أن شيرين عبد الوهاب استطاعت تحويل الأزمات والمشاكل الشخصية التي تعرضت لها طيلة الفترة السابقة لطاقة نجاح كبيرة في هذا الحفل .

ولفت الى أنها قامت بتوجيه شكر لطبيبها النفسي على المسرح ، لأنه ساندها في أزماتها الخاصة كثيرا حتى استطاعت التغلب على حزنها وأزماتها وتقديم حفلا غنائيا كبيرا من أفضل ماقدمت منذ سنوات طويلة للجمهور .

وتمنى أن تلتفت شيرين لفنها ومحبيها الفترة القادمة بعد نجاح هذا الحفل الكبير ، وتعود لطرح أغنيات وألبومات جديدة قوية مثلما كانت تقدم لجمهورها السنين الماضية .

مها متبولي : شيرين لها منطقة غنائية خاصة بها وهي خاصة بالمشاعر والأحاسيس

وعلقت الناقدة مها متبولي أن شيرين عبد الوهاب مطربة صادقة في احساسها وتعاملها مع جمهورها ، والدليل أنها أعلنت أنها تتعالج لدى طبيب نفسي على المسرح فهي تلقائية وعفوية دائما .

أضافت أن شيرين لها منطقة غنائية خاصة بها وهي خاصة بالمشاعر والأحاسيس ولم تستطع أي مطربة أخرى غيرها الاقتراب منها سواء أنغام أو أصالة ، وتملك صوتا رائعا وسليما وفيه خليط من أصوات المطربات الكبار مثل فايزة أحمد وغيرهن .

وأكدت متبولي أن شيرين لو كانت تتعامل مع ملحن بقيمة وحجم موهبة الراحل بليغ حمدي كانت ستقدم أعمالا غنائية أكثر من رائعة حقيقة ، لأن كل الملحنين الذين تتعاون معهم فنيا لايستطيعون اخراج موهبتها وطاقتها الفنية بالصورة الكافية التي تليق بحجم موهبتها وصوتها المميز والاستثنائي .

زين نصار : شيرين عبد الوهاب محظوظة جدا بتقديم هذا الحفل في ذلك التوقيت

ويرى الناقد الموسيقي زين نصار أن عودة شيرين عبد الوهاب لممارسة نشاطها الفني بقوة وتقديم حفلا غنائيا ناجحا في مهرجان كبير بقرطاج بتونس ، أمرا مميزا .

لكن شيرين ينقصها أن تجيد اختياراتها الفنية الفترة القادمة ، فهي تملك موهبة فنية كبيرة وخسارة أن تبتعد عن الحياة الفنية .

وأكد نصار أن شيرين عبد الوهاب محظوظة جدا بتقديم هذا الحفل في مهرجان قرطاج العريق بعد كل ماتعرضت له شخصيا طيلة الفترة الماضية وجميعنا يعلمه جيدا من وسائل التواصل الاجتماعي ، وادارة المهرجان يجب أن نشكرها أنها أعادت احياء شيرين عبد الوهاب فنيا من جديد بهذا الحفل في ذلك التوقيت تحديدا ، ونتمنى أن تستغل شيرين هذه الفرصة جيدا الأيام القادمة في تقديم أعمال فنية مميزة وقوية .