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في تمام الساعة 2:27 بتوقيت غرينتش.. سقوط الصاروخ الصيني فوق بحر العرب (فيديو)

مر فوق سماء السعودية والأردن وسلطنة عمان
محمد مجدي 8:38 ص, الأحد, 9 مايو 21 8:38 ص, الأحد, 9 مايو 21

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أعلنت الصين ، أن الصاروخ لونج مارش 5 بي ، دخل الغلاف الجوي في الساعة 2:04 بتوقيت غرينتش ، وأن بقايا الصاروخ سقطت بموقع على خط الطول 72.47 درجة شرق و خط العرض 2.65 شمال ، فوق بحر العرب في الساعة 2:27 بتوقيت غرينتش .

وإذاعت قناة اكسترا نيوز ، فجر اليوم الاحد ، نقلا عن التلفزيون الصيني الرسمي، أن بقايا و حطام الصاروخ لم يسقط في أي منطقة مأهولة بالسكان، والذي إنطلق في مهمة فضائية من جزيرة هاينان الصينية في 29 ابريل الماضي ، حاملا على متنه مركبة تيانهي الفضائية غير المأهولة، و ذلك لاستكمال بناء محطة فضائية صينية دائمة .

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وقال التلفزيون الصيني الرسمي ، أن الصاروخ لونج مارش 5 بي ، تفكك الي قطع بعد دخوله الغلاف الجوي مما ادي الي احتراقه وسقوط الحطام بسرعة عالية ، في منطقة بحر العرب ، كما أن مكونات الصاروخ دمرت فور اختراقه الغلاف الجوي و قبل سقوطه على الأرض .

يذكر أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة مر على عدد من الدول العربية والإفريقية إضافة إلي قارة أمريكا الجنوبية، و من بين الدول التي مر عليها ، مصر والسودان وليبيا وتونس والمغرب ، وسوريا و العراق و الأردن و سلطنة عمان .

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الصاروخ الصيني فوق سماء السعودية والأردن وسلطنة عمان

ونشر مركز الفلك الدولي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، عدة مقاطع فيديو تظهر بوضوح سقوط حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة فوق عدد من الدول العربية و هي منطقة شمال السعودية و الأردن و سلطنة عمان .

أبرز الحوادث الفضائية

1979 سقوط مختبر الفضاء الأمريكي سكاي لاب في المحيط الهندي بعد تعرضه لعدد من المشاكل التقنية .
1997 اصطدام محطة مير السوفيتية بإحدي مركبات التموين الفضائية وتم إنهاء عمل المحطة السوفيتية عام 2001 .
2018 تحطم اجزاء من محطة الفضاء الصينية تبانجوج 1 أثناء دخولها الغلاف الجوي للأرض.
2021 فقدان السيطرة على الصاروخ الصيني لونج مارش 5 بي بعد وضع الجزء الرئيسي من محطة الفضاء الصينية وسقوط بقايا الصاروخ في منطقة بحر العرب .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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