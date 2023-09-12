في تقييم أفضل غسالة ملابس 2023.. «إل جي» تتصدر القائمة عالميًا

تم اختيار غسالات الملابس لشركة إل جي إلكترونيكس، كأفضل غسالة ملابس من قبل المستهلكين الأمريكيين، وفقا لوكالة يونهاب.

وقالت مصادر اليوم الثلاثاء، إن غسالات الملابس للشركة احتلت المراتب الثلاث الأولى في 3 فئات رئيسية، بما في ذلك غسالات التحميل الأمامي، وغسالات التحميل العلوي عالية الكفاءة، وغسالات الملابس ذات عمود في تقييم “أفضل غسالة ملابس لعام 2023” الذي أجرته مجلة “تقارير المستهلك” الأمريكية.

وكانت غسالات الملابس إل جي إلكترونيكس التي جاءت في المراتب الثلاث الأولى في فئتي غسالات التحميل الأمامي وغسالات التحميل العلوي عالية الكفاءة، منتجات “الاختيار الأخضر”.

منذ العام الماضي، تجري المجلة اختبار غسالات الملابس من حيث كفاءة استخدام المياه، وكفاءة الطاقة، وموثوقية العلامة التجارية، ونعومة الملابس بعد الغسيل، وتمنح تصنيف “الاختيار الأخضر” لأفضل المنتجات.

وقالت المجلة إن غسالات الملابس إل جي إلكترونيكس تصدرت التقييم بأداء الغسيل الممتاز وكفاءة استخدام المياه وكفاءة الطاقة.

وكانت إل جي إلكترونيكس قد تصدرت تقييم المجلة لمجففات الملابس.

واحتلت مجففات الملابس للشركة من المرتبة الأولى إلى المرتبة التاسعة عشرة في فئة مجففات الملابس التي تستخدم الكهرباء، ومن المرتبة الأولى إلى المرتبة السابعة عشرة في فئة مجففات الملابس التي تستخدم الغاز.