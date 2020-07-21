في تقرير الاستدامة.. «هواوي» تستهلك 1.25 مليار كيلوواط من الطاقة النظيفة

نشرت شركة هواوي الصينية لحلول الاتصالات تقريرها السنوي للاستدامة 2019 الذي يتضمن تفاصيل إسهاماتها في مجالات دعم أمن واستقرار الشبكات، والحد من الانبعاثات ومواكبة التغيرات المناخية ومراحل تنفيذ برنامج مبادرتها العالمية “التقنية للجميع” (TECH4ALL) الذي تستهدف دعم مسارات نشر التقنيات الرقمية وأهداف التنمية المستدامة التي أقرّتها الأمم المتحدة على مدار العام الماضي.

ويُظهر التقرير تفاصيل عمل هواوي في عام 2019 على مواصلة توفير خدمات الشبكات خلال أكثر من 200 من الأحداث الكبرى والكوارث الطبيعية.

كما أعلنت هواوي من خلال التقرير أهدافها على المدى الطويل والمتوسط للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز الاقتصاد الدائري والاعتماد على الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ما حققته في هذا الإطار على مدار عام 2019.

ويُظهر التقرير قيام هواوي بتحسين كفاءة منتجاتها الرئيسية من حيث استهلاك الطاقة بنسبة وصلت إلى 22%، حيث استهلكت هواوي في 2019 ما يصل إلى 1.25 مليار كيلوواط من الطاقة النظيفة، أي ما يعادل الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما يصل إلى 570.000 طن.

وللمساهمة في دعم الاقتصاد المستدام، التزمت الشركة باستغلال الموارد على أفضل وجه من خلال تعزيز دورة حياة المنتج. فعلى سبيل المثال، تم إعادة استخدام ما يصل إلى 86% من المنتجات المرتجعة، مما قلّص نسبة التخلص من النفايات الإلكترونية لتصل إلى 1.24% فقط.

وواصلت هواوي الاعتماد على المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية للمصانع الكهروضوئية التي تم بناؤها على الأراضي التي تمتلكها الشركة، 19.35 ميجاواط، مولدةً ما يصل إلى 13.57 مليون كيلوواط ساعي من الطاقة الكهربائية على مدار عام 2019.

كما تنشر هواوي حلولها الكهروضوئية الذكية على نطاق واسع مثل المحطة الكهروضوئية في مقاطعة خوخوي بالأرجنتين، والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 300 ميجاواط، وتولد المحطة الكهروضوئية الكهرباء بطاقة تصل إلى 660 مليون كيلوواط ساعي سنويًّا، أي ما يكفي لتزويد 160.000 منزل بالطاقة الكهربائية.

وأوضحت هواوي، في التقرير، أن تقنية المعلومات والاتصالات ستؤدي دورًا مهمًّا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ووجّهت دعوتها إلى جميع الأطراف الفاعلة ضمن القطاع للتعاون على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على البيئة وتحقيق الرفاهية للناس.

وقال ليانغ هوا، رئيس مجلس إدارة “هواوي”: “واجهنا على مدار الأعوام الماضية العديد من التحديات التي لم يسبق أن شهدنا لها مثيلًا من قبل. وقد بذلنا الكثير من الجهود لمعالجة الثغرات في أعمالنا في ظل الظروف الصعبة بما يضمن استمرار الأعمال وتوفير المنتجات والخدمات لعملائنا في الوقت المناسب. كما ساهمنا في طرح شبكات تصل قيمتها إلى مئات مليارات الدولارات في أكثر من 170 بلدًا. ولا يعتبر ضمان تشغيل عمليات الشبكات بشكل مستقر وتزويد الناس بأفضل التقنيات المتاحة جزءًا من أهدافنا فحسب، وإنما تأتي هذه الأمور في صميم مسئوليتنا الاجتماعية”.

تلتزم هواوي بتعزيز التحول الرقمي الشامل ونشر التقنيات الرقمية لتصبح في متناول الجميع.

وفي عام 2019 أطلقت هواوي حل RuralStar Lite الذي يقلل من تكاليف بناء مواقع الاتصالات بشكل كبير ويوفر الاتصال لأكثر من 40 مليون شخص في المناطق النائية. كما يوفر الحل خدمات الاتصالات إلى مختلف المناطق، مهما كان نوعها مثل السهول والمناطق الجبلية والصحارى والجزر.

وتعاونت هواوي مع شركائها على إنشاء الصف الدراسي الرقمي المتنقل DigiTruck الذي وفر التدريب على المهارات الرقمية إلى 800 مواطن كيني تقريبًا ممن يقطنون في المناطق النائية.

وفي سبتمبر 2019 وقّعت هواوي مذكرة تفاهم مع مكتب اليونيسكو الإقليمي في شرق أفريقيا، حيث سيتعاون الطرفان على توفير نظام الصف الرقمي DigiTruck إلى المزيد من البلدان وإتاحة المهارات الرقمية لجميع سكان أفريقيا.

وقال تاو جينغ ون، عضو مجلس الإدارة ورئيس هيئة التنمية المستدامة في شركة هواوي: “تثق هواوي بالانفتاح والتعاون لتحقيق النجاح المشترك. ونسعى بالتعاون مع شركائنا في القطاع، مثل الموردين، إلى تعزيز عمل القطاع بنظام إيكولوجي مزدهر. ونثق بقدرتنا على دعم مساعي عملائنا وشركائنا في التغلب على التحديات، وسنواصل التزامنا في تحقيق قيمة مضافة لعملائنا والمجتمع العالمي بأكمله”.