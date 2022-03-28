في تصريحات آخرى مثيرة للجدل.. ترامب يصف بوتين بـ «القائد الذكي» ويشيد بالزعماء المستبدين

قال ترامب في تجمع انتخابي في جورجيا أمس السبت: "الأذكى يصل إلى القمة. لم ينجح ذلك بشكل جيد في الآونة الأخيرة في بلدنا".

أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرة أخرى بذكاء فلاديمير بوتين، واصفا قرار الرئيس الروسي بنشر قوات على حدود أوكرانيا “بمفاوضات عظيمة”.

وقال ترامب في تجمع انتخابي في جورجيا : “الأذكى يصل إلى القمة. لم ينجح ذلك بشكل جيد في الآونة الأخيرة في بلدنا”.

وأضاف ترامب: “لكنهم يسألونني هل بوتين ذكي؟ نعم، لقد كان بوتين ذكيًا. وقد اعتقدت بالفعل أنه سيتفاوض.”

وتابع: ” قلت: هذه طريقة جحيم للتفاوض، لقد وضع (بوتين) 200.000 جنديا على الحدود.”

وفي السياق ذاته قال ترامب: ” ثمة أشياء معينة كان يجب أن تحدث”.

ولفت الرئيس الأمريكي السابق إلى أن فكرة أن غزو أوكرانيا لم يكن لتحدث لو كان قد استمر في منصبه. “

وأردف قطب العقارات والملياردير الأمريكي: “أعتقد أنه (بوتين) قد ارتكب خطأً فادحاً، أقصد ما فعله بالعديد من الناس، لكن هذا كان خطأً كبيراً”.

و خلال تصريحاته، وصف ترامب هجوم بوتين على أوكرانيا بأنه ” شنيع على دولة ذات سيادة”.

وفي تصريح مثير للجدل، أشاد دونالد ترامب بالزعماء المستبدين كيم يونج أون الزعيم الكوري الشمالي، وكذلك شي جين بينج، الرئيس الصيني، وبالطبع فلاديمير بوتين.

جدير بالذكر أن تلك ليست هي المرة الأولى التي يصف فيها ترامب الرئيس الروسي بالذكي، فقد سبق وأن قال الرئيس الأمريكي السابق إن فلاديمير بوتين أثبت نفسه كقائد “ذكي” في الموقف مع أوكرانيا، أما القيادة الأمريكية الحالية فعلى العكس من ذلك، “غبية”.

وأضاف ترامب في كلمة أمام مؤيديه في السابع والعشرين من فبراير الماضي: “المشكلة ليست فيما إذا كان بوتين ذكيا أم لا. إنه ذكي بالطبع. المشكلة الحقيقية هي أن قادتنا أغبياء، وأغبياء للغاية”.

ووفقا للرئيس الأمريكي السابق ، قرر بوتين شن عملية خاصة في أوكرانيا بعد أن شهد “انسحابا مثيرا للشفقة” للقوات الأمريكية من أفغانستان.

في الوقت نفسه، وصف ترامب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بأنها “فظاعة ما كان يجب أن تحدث على الإطلاق”.