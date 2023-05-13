في بيان رسمي.. «رابطة السيارات» تدعو الوكلاء والموزعين والتجار للتوقف عن شراء الدولار من السوق السوداء

طالبت رابطة تجار السيارات من جميع المستوردين والوكلاء والموزعين بالتوقف عن شراء “الدولار” من السوق السوداء.

ودعت الرابطة، فى خطاب رسمي لها، حصلت “المال” على نسخة منه، العاملين في مجال سوق السيارات إلى عدم المساهمة فى خلق حالة الطلب على “الدولار” لمدة شهر واحد، والتوقف بالتعامل بالنقد الأجنبي، في الفترة من 15 مايو حتى منتصف الشهر المقبل؛ حتى تستقر أوضاع البلاد.

وقالت إن تلك الإجراءات جاءت بسبب الظروف الاقتصادية الاستثنائية التى وصفتها بالصعبة، والتى تتواتر مع وجود أزمات عالمية أثّرت بشكل كبير على قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

ويوضح المنشور التالي الخطاب الرسمي المرسل من رابطة تجار السيارات: