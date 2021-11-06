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«في بنجلاديش».. حقيقة فيديو على جروبات أولياء الأمور عن خطف فتاة بمصر

ضبط القائم على نشر مقطع الفيديو.
أماني عوض 3:30 م, السبت, 6 نوفمبر 21 3:30 م, السبت, 6 نوفمبر 21

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كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة مقطع فيديو متداول عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يزعم خطف فتاة أثناء سيرها في أحد الشوارع المصرية، واتضح أن الواقعة في بنجلاديش.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تداول عبر أحد الحسابات على صفحة “أولياء أمور مدارس مصر” عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن مقطع فيديو يزعم اختطاف فتاة أثناء سيرها بأحد الشوارع، مصحوبًا بتعليق يحذر خلاله الناشر أولياء الأمور من سير أبنائهم في الشوارع بمفردهم.

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وبالفحص تبين أن ما تداول من خلال الحساب المشار إليه غير صحيح، ومقطع الفيديو المتداول لواقعة حدثت بدولة بنجلاديش.

وحددت الأجهزة الأمنية القائم على نشر مقطع الفيديو -مقيم بمحافظة بني سويف- وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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