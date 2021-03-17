في بريطانيا.. أوبر تحول 70 ألف سائق إلى “عمال” وتمنحهم إجازات مدفوعة

استجابة لحكم قضائي يلزمها بتعيين السائقين، أعلنت شركة أوبر للنقل التشاركي في بريطانيا، عزمها تغيير تصنيف 70 ألف سائق إلى “عمال”.

والحكم القضائي الذي أيدته المحكمة العليا في المملكة المتحدة صدر الشهر الماضي بضرورة تصنيف السائقين “كعمال” وليس “متعاقدين مستقلين”.

وقالت الشركة اليوم إن تصنيف “عمال” وفقا لقانون العمل في المملكة المتحدة لا يرقى إلى مستوى “الموظف”، لكنه يضمن للسائقين الحصول على الحد الأدنى للأجور، وإجازة مدفوعة ، ومعاش تقاعدي.

ولم تطبق أوبر تلك التغييرات على عمال توصيل الطعام في “أوبر إيتس” وحصرتها فقط على سائقي سيارات الركاب، وفقا لسي إن إن.

وقالت أوبر إن الحد الأدنى للأجور سيتم احتسابه بناء على وقت العمل “بعد قبول الرحلة”، وهو تعريف يرفضه السائقين.

وقررت المحكمة الشهر الماضي أن السائقين يعملون “من وقت تشغيل التطبيق” وليس فقط عند نقل الركاب كما تجادل الشركة.

ويمثل القرار هزيمة كبيرة لأوبر في المملكة المتحدة، حيث تعرضت لضغوط من النشطاء العماليين ومنظمي النقل.

ودافعت أوبر عن نموذج أعمالها المثير للجدل المتمثل في معاملة عمالها كمتعاقدين مستقلين.

وكتب دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لشركة أوبر في مقال رأي “بعد حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة الشهر الماضي ، كان بإمكاننا الاستمرار في الاعتراض لكننا قررنا طي الصفحة”. ا

وأضاف: “طالبنا بإجراء تحديثات على الأطر القانونية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من شأنها أن تضمن المزايا والحماية للعمال المستقلين دون إزالة المرونة التي تجعل هذا النوع من العمل جذابًا للغاية بالنسبة لهم”.