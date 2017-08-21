في بداية التعاملات.. تباين في سعر الدولار

هبة حامدتباين سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الاثنين، فبينما ثبتت بعض البنوك السعر عند نهاية تعاملات أمس، رفعت أخرى سعرها مثل بنكي قطر الوطني، والمصرف المتحد، فيما خفضت أخرى السعر مثل بنك مصر.وانخفض سعر الدولار في بنك مصر عند 17.71 جنيها، و17.81جنيها مقابل 17.74جنيها للشراء، و17.84 جني

هبة حامد

تباين سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الاثنين، فبينما ثبتت بعض البنوك السعر عند نهاية تعاملات أمس، رفعت أخرى سعرها مثل بنكي قطر الوطني، والمصرف المتحد، فيما خفضت أخرى السعر مثل بنك مصر.

وانخفض سعر الدولار في بنك مصر عند 17.71 جنيها، و17.81جنيها مقابل 17.74جنيها للشراء، و17.84 جنيها للبيع أمس

واستقر سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري، وبنك العربي الإفريقي الدولي، عند 17.72جنيها للشراء و 17.82 جنيها للبيع.

وثبت البنك التجاري االدولي عند سعر 17.72جنيها للشراء، 17.82 جنيها للبيع.

و ورفع بنك قطر الوطني سعر الدولار إلى 17.72 جنيها للشراء، و 17.82جنيها للبيع مقابل 17.69للشراء و 17.79 للبيع أمس.

وثبت بنك إتش إس بي سي، سعر الدولار، عند 17.72 جنيها للشراء، و 17.82 جنيها للبيع.

كما ثبت بنك الإسكندرية، سعر الدولار عند 17.70 جنيها للشراء، و17.80جنيها للبيع.

فيما رفع بنك المصرف المتحد، سعر الشراء عند 17.71 جنيها، وسعر البيع عند 17.81 جنيها، مقابل 17.69جنيها للشراء و 17.78 للبيع أمس.