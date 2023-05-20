في اليوم العالمي للنحل.. اتحاد التأمين يؤكد على تحقيق تغطياته لأهداف التنمية المستدامة

تمثل تربية النحل نشاطًا واسع الانتشار، إذ يعتمد ملايين من صغار المزارعين على تربيته لكسب سبل عيشهم، على الرغم من أنها مهنة معقدة تتطلب معرفة ومهارة واسعة، ونتيجة لذلك، يبذل مربو النحل الكثير من الوقت والجهد لرعاية النحل الخاص بهم وخلاياهم ومعداتهم، ومن ناحية أخرى يلعب النحل دورًا رئيسيًا في حماية التنوع البيولوجي، وضمان بقاء النباتات وتكاثرها، ودعم تجديد الغابات، وتعزيز التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ، وتحسين كمية الإنتاج الزراعي وجودته.

,قال اتحاد التأمين إن قدرة النحل على نقل أعداد كبيرة من حبوب اللقاح على أجسامها، والاعتماد على موارد الأزهار، والطبيعة شبه الاجتماعية لبعض الأنواع من النحل من بين الخصائص التي تجعل النحل ملقحات مهمة وفعالة، حيث يعتمد البشر على 50 نوعًا من النحل، منها 12 نوعًا يتم الاعتماد عليه لتلقيح المحاصيل الزراعية، فمن بين 100 نوع من المحاصيل التي توفر 90% من غذاء العالم، يتم تلقيح أكثر من 70 نوعًا بواسطة النحل.

وأضاف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية، بمناسبة اليوم العالمي للنحل في التاسع عشر من مايو، إن صناعة تربية النحل تتعرض للعديد من المخاطر، فتغير المناخ يهدد أيضًا بقاء النحل وتطوره، ففي بعض الأماكن، تسببت درجات الحرارة القصوى والفيضانات والجفاف وغيرها من المخاطر المناخية في قتل الآلاف من النحل، حيث انخفض عدد النحل ومخزون العسل منذ عام 2015 في بعض الأماكن إلى 30% سنويًا.

وأضاف الاتحاد المصري أن التأمين على النحل يلعب دورًا بالغ الأهمية في توفير حماية متكاملة لعمليات تربية النحل، وحماية مربي النحل وخلاياهم من التلف، والمسئولية عن المنتج، والمسئولية عن الإصابة.

تغطيات “النحل”

وبيّن اتحاد التأمين أن تأمين النحل يوفر خيارات تغطية لأنشطة تربية النحل أكثر من التي يقدمها للأشخاص الذين يقومون بتربية النحل في حديقة منازلهم، حيث يغطي عادة الالتزامات المتعلقة بالإصابات والأضرار التي تلحق بالنحل وخلايا النحل، كما أنه يغطي المسئولية اللازمة لبيع المنتجات في الأسواق والمعارض الحرفية والمسئولية عن المنتجات المبيعة.

وأشار إلى أنه قد تم إنشاء اتحاد لتأمين مربي النحل بالولايات المتحدة، والذي يضم شركات تأمين متخصصة لمربي النحل، حيث توفر لهم خصمًا على قسط التأمين، وتتميز تلك الشركات عن مؤسسات التأمين الأخرى التي تصنف تربية النحل ضمن التأمين الزراعي أو تأمين المحاصيل، والتي لا تحمي مربي النحل بشكل كامل، وتغطي خطر حدوث انخفاض في هطول الأمطار الذي يؤثر على الأنشطة، بالإضافة إلى تأمين مسئولية المنتج، والمسئولية العامة، والتأمين على الممتلكات التجارية.

وذكر الاتحاد أن شركتي BeeInsure وBeekeeping Insurance Services من أهم شركات التأمين المتخصصة في تأمين النحل بالولايات المتحدة.

وأوضح الاتحاد أن تصميم أهداف الأمم المتحدة الـ17 للتنمية المستدامة (SDGs) لتحقيق التوزان بين رفاهية الإنسان والحفاظ على الموارد البيئية بحلول عام 2030، ومع ذلك لا يزال الحفاظ على التنوع البيولوجي يمثل تحديًا عالميًا مستمرًا، وبالرغم من ذلك يمكن لمجموعة معينة من الحشرات كالنحل أن تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد تزامن التشعب التطوري للنحل مع الإشعاع التطوري للنباتات المزهرة، ويحتل النحل دورًا بيئيًا مهمًا كملقحات لمجموعة كبيرة من أنواع النباتات المزهرة، وعلى الرغم من أن النحل ليس المجموعة الأكثر تنوعًا من الملقحات، إلا أنها المجموعة التصنيفية الأكثر شيوعًا بين الملقحات.