في اليوم العالمي للمرأة.. نواب : المصرية من أقوى نساء العالم

ياسمين فوازوجّه نواب بالبرلمان التحية للمرأة المصرية فى اليوم العالمى للمرأة، مؤكدين أنها من أقوى نساء العالم.من جانبه قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن المرأة المصرية كان لها دورها الكبير فى الحفاظ عل

ياسمين فواز





وجّه نواب بالبرلمان التحية للمرأة المصرية فى اليوم العالمى للمرأة، مؤكدين أنها من أقوى نساء العالم.

من جانبه قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن المرأة المصرية كان لها دورها الكبير فى الحفاظ على الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وضربت أروع الأمثلة في النضال من أجل تحقيق المساواة السياسية والاجتماعية والحق في التعليم والانتخاب والتصويت، وكان لها دورها الكبير فى ثورتى 25 يناير 2011 و30 يناير 2013.

وأضاف عابد أن التاريخ والواقع أكدا للرأى العام المصرى أن المرأة المصرية أثبتت أنها صاحبة تاريخ طويل ممتد عبر آلاف السنين، وأنها شريكة للرجل في مختلف الإنجازات وكان لها دورها الكبير فى النضال من أجل مشاركة الرجل فى تحرير الوطن من براثن الاستعمار، مؤكدًا أن المرأة المصرية تمتلك كل مقومات التفوق والنجاح والقدرة على تحمل المسئولية وتولّي المناصب القيادية بكل جدارة واستحقاق، فتحيّة إعزاز وتقدير للمرأة المصرية التى أثبتت نجاحها داخل البرلمان وفى جميع المواقع القيادية بمختلف مؤسسات الدولة، كما وجه عابد التحية للمجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى ودوره تجاه جميع القضايا التى تهم المرأة المصرية، مشيدًا بدور المجلس القومى للمرأة فى حل جميع المشكلات التى تواجه المرأة المصرية.

فيما قالت النائبة سيلفيا نبيل إن المرأة المصرية ستظل الأكثر إلهامًا وقدرة على إثبات نفسها فى مختلف العصور، وهي من أقوى نساء العالم.

وأضافت سيلفيا: “فى اليوم العالمى للمرأة نهنئ سيدات مصر بما حققنه حتى الآن على مستوى التمكين فى المجالات المختلفة”، لافتة إلى أن وجود 6 حقائب وزارية للمرأة فى الحكومة، ونسبة 25.8% تمثيلًا فى القطاع الحكومى بشكل عام، بالإضافة إلى وجود 89 نائبة في البرلمان، لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري، يدل على الخطوات التى تتخذها المرأة المصرية لمزيد من التمكين والتى نطمح للمزيد منها.

ووجهت سيلفيا نبيل التحية لأم الشهيد وزوجته وابنته، ولكل سيدة مصرية تتولى مهمة التربية والتقويم، وأحيانًا إعانة أسرة بالكامل.