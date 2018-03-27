في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.. رئيس الوزراء يشيد بالمصريين

هيئة الوطنية ألغت ساعة الراحة ... و ارتفاع معدل الإقبال فى عدد من المناطقسلوى عثمان واصل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في اليوم الثاني من بداية الانتخابات الرئاسية إجراء اتصالاته عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع عدد من المحافظين من غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودع

هيئة الوطنية ألغت ساعة الراحة … و ارتفاع معدل الإقبال فى عدد من المناطق





سلوى عثمان

واصل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في اليوم الثاني من بداية الانتخابات الرئاسية إجراء اتصالاته عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع عدد من المحافظين من غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لمتابعة سير العملية الانتخابية.



واطمأن رئيس الوزراء على انتظام سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، موجهاً المحافظين بضرورة استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بسير العملية الانتخابية والمتابعة الميدانية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.



وأشاد رئيس الوزراء بالمواطنين الذين أدلوا بأصواتهم حتى الأن، معبراً عن تقديره على تمسكهم بممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم ودورهم الإيجابي في بناء الدولة.

وجدد رئيس الوزراء دعوته للمواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم تعبيراً عن اختياراتهم بحرية تامة باعتباره واجباً وطنياً.

ويذكر أن الانتخابات الرئاسية دارت خلال 3 أيام على مدار أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبًا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف



** إقبال



و كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد عقدت مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، لإعلان آخر المستجدات حول عملية الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية.

وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن جميع اللجان الانتخابية فتحت أبوابها أمس للناخبين في موعدها المحدد عدا لجنتين فقط في الإسكندرية بسبب صعوبة الرؤية.

وأكد الشريف خلال المؤتمر، أن الوافدين لن يستطيعوا التصويت إلا في اللجان التي سجلوها كرغبات جديدة في مكاتب الشهر العقاري، والخيار الآخر هو أن يصوت في لجنته الأصلية، خاصة أن العديد من التساؤلات وصلت للهيئة بهذا الشأن.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن إلغاء ساعة الاستراحة التى كان مقررا لها من الساعة الثالثة إلى الرابعة فى انتخابات الرئاسة، للتخفيف على المواطنين وتلبية للشكاوى التى تلقتها الهيئة من الموظفين على مستوى أنحاء الجمهورية .

وأوضحت الهيئة أن غرفه العمليات المتابعة للانتخابات الرئاسية أعلنت أنها قد تلقت عددا كبيرا من شكاوى الموظفين على مستوى أنحاء الجمهورية، لتزامن ساعه خروجهم من العمل مع الوقت المخصص للراحة، والذى حددته الهيئة من الساعة الثالثة حتى الساعة الرابعة عصرا، وعدم تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم .

** لا شكاوى



ومن جانبه، قال المستشار أحمد خليفة رئيس نادى هيئة قضايا الدولة، أن غرفة عمليات النادى تابعت لليوم الثانى على التوالى سير أعمال الانتخابات الرئاسية 2018، مؤكدًا على عدم تلقى أى شكاوى حتى الآن تعرقل سير العملية الانتخابية.

وأوضح رئيس نادي قضايا الدولة أن اللجان الفرعية باشرت أعمالها فى المواعيد المقررة قانونا، وسط إجراءات أمنية مشددة داخل مقرات اللجان وخارجها من قبل قوات الجيش والشرطة، بالإضافة إلى تأمين تحركات الناخبين بجميع المحافظات المختلفة .

وقام الفريق محمد فريد حجازى ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، بمجموعة زيارات ميدانية بمحافظة الاسكندرية ، وأشاد بمشاركة المصريين فى الإنتخابات ، مؤكدا على أن نزول الشعب المصري للإدلاء بصوته هو ترجمة لحب الوطن ، وتوقع زيادة إقبال الناخبين بلجان الاقتراع خلال ما تبقى من ساعات بأيام الانتخابات ، نتيجة ذكاء ووعى الشعب المصرى، مشددا على أن نزول المواطنين للمشاركة فى الانتخابات يزيد من استقرار البلد .



** الدعاية



وأعلن ” ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018 ــ المكون من 3 منظمات: مؤسسة ماعت المصرية، و”متطوعون بلا حدود” اللبنانية، و”المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان” السويسرية ــ عن تقريره لمتابعة الإنتخابات أمس الأثنين بـ 13 محافظة ، بأن لجان الانتخابات بدأت عملها فى تمام التاسعة صباحا، وشهدت ارتفاع معدل الإقبال فى عدد من المناطق بالقاهرة والشرقية والقليوبية، إذ شهدت كثير من اللجان ارتفاعا ملحوظا فى نسب المشاركة

وأشار “نزاهة” إلى بدء عناصر تأمين اللجان عملها فى الصباح الباكر، بالتعاون مع خبراء المفرقعات، لتمشيط محيط اللجان الانتخابية، والتأكد من مدى سلامة مقرات التصويت، لضمان عدم وقوع أى عملية إرهابية أو توترات قد تعطل التصويت،

كما شهد عدد من لجان محافظة القاهرة انتشار الدعاية الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي أمام اللجان، وسط وجود للناخبين الذين استخدموا الأغانى الوطنية قبل وفى أثناء تصويتهم

وأعلنت غرفة عمليات الهيئة العامة للاستعلامات عن تواصلها المباشر مع المراسلين الأجانب المقيمين والزائرين لمتابعة تغطيتهم الإعلامية، منذ بداية فتح اللجان الانتخابية في التاسعة صباحا وبدء عملية التصويت ، وعددهم 175 وسيلة إعلامية منها 148 معتمدا ومقيما ممثلين لـ14 جهة إعلامية آسيوية و71 عربية، و45 أمريكية، إضافة إلى 18 أوروبية، منذ بدء عملية التصويت بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية .

وسجلت الغرفة 3 شكاوى واستفسار من المراسلين المقيمين تركزت حول مشاكل في دخول مراكز الاقتراع، وهو ما يعادل نسبة 2% من إجمالي هؤلاء المراسلين، وجرى التعامل معها وحلها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية.

كما تواصلت غرفة العمليات من ممثلي 27 وسيلة إعلامية زائرين وأفادوا بعدم وجود شكاوى أو صعوبات أثناء تغطياتهم الإعلامية، موضحة تواصلها مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المقيمين والزائرين المصرح لهم بتغطية الانتخابات والبالغ عددهم 680 مراسلا مقيما وزائرا لحل الصعوبات والمشكلات التي قد تواجههم أثناء تغطياتهم الإعلامية .