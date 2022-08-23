في اليوم الأول.. 8 آلاف طالب يسجلون في تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، تسجيل 8 آلاف طالب في تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية .

تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة

وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني علي الرابط التالي : www.tansik.egypt.gov.eg

وأكد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ووجه عطا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

وأشار إلى أنه توجد إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022.

وأضاف د.عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي أعلنت عن فتح باب التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة اعتبارا من اليوم وحتى 30 أغسطس الجاري.

وأكد المُتحدث الرسمي أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وذلك لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات الأهلية.

الجامعات الأهلية الجديدة

وتضم قائمة الجامعات الأهلية الجديدة التي يتضمنها التنسيق 12 جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية بالإضافة إلى جامعتي النيل الأهلية والمصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية.