في اليوم الأول : وزيرة الصحة تعلن تطعيم 1141 مواطنًا من الفئات المستحقة بلقاح كورونا

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تخصيص 40 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية لتلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا من خلالها

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن تلقي 1141 مواطنًا من الفئات المستحقة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك في اليوم الأول من بدء تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين، والذي بدأ أمس الخميس، في إطار خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تخصيص 40 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية لتلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا من خلالها،مشيرا إلى أنه تم تخصيص 3 مراكز بـمحافظة القاهرة لتلقي اللقاحات (مركز طبي النزهة، مركز طبي القطامية، مركز طبي الزهور بـحي الأسمرات) و4 مراكز بـمحافظة الجيزة ( مركز فاكسيرا، مركز صحة ميت عقبة، المركز الطبي بشرق اليوم بإدارة أكتوبر، والمركز المتميز بالأخصاص)، و3 مراكز بمحافظة الإسكندرية (المركز الإفريقي لصحة المرأة، مركز صحة أسرة العمراوي، مركز صحة أسرة المفروزة)، وتم تخصيص مركزين بمحافظة القليوبية ( مستشفى معهد ناصر، ومستشفى كفر شكر).

وأضاف “مجاهد” أنه تم تخصيص مركزين لتلقي اللقاحات بمحافظة البحيرة (المعهد القومي للقلب بدمنهور، مستشفى دنشال التعليمي)، و4 مراكز بمحافظة أسيوط (مسشفى الإيمان العام، مركز صحة الوليدية، الوحدة الصحية بني زيد بوق، الوحدة الصحية نزلة باكور)، ومركزين بمحافظة الوادي الجديد (مركز طبي الخارجة، ومركز طبي الداخلة).

وأشار “مجاهد” إلى أنه تم تخصيص مجمع الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفى النصر بمحافظة بورسعيد، ومستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء، ومستشفى العريش العام بـ محافظة شمال سيناء، ومستشفى حميات منوف بمحافظة المنوفية، ومعهد كبد المحلة بمحافظة الغربية، ومستشفى قلين الجديدة بمحافظة كفر الشيخ

ومستشفى القلب بمحافظة مرسى مطروح، ومركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة دمياط، ومستشفى المنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية، والمركز الطبي بكيمان فارس بـ محافظة بني سويف، ووحدة طب أسرة مبارك بمحافظة السويس، ومستشفى سمالوط النموذجي بمحافظة المنيا.

ومركز رعاية طفل شرق بمحافظة سوهاج، ومركز صحة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومركز صحة الأسرة المشروع الأوروبي بمحافظة قنا، ومستشفى حميات الأقصر بمحافظة الأقصر، ومستشفى صدر أسوان بمحافظة أسوان، ووحدة صحة الأسرة بالأحياء بمحافظة البحر الأحمر، كمراكز لتلقي اللقاحات.

ولفت “مجاهد” إلى أن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال أكثر من مرحلة، تبدأ بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، www.egcovac.mohp.gov.eg ثم يتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا.

ويقوم المواطن باختيار المجموعة التي ينتمي إليها، حيث تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها؛ لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

وتابع “مجاهد” أنه فور توجه المواطن لمركز التطعيم، يتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي، كما يتم مراجعة أي تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة، وذلك للحصول على الموافقة المستنيرة، ومن ثم ينتقل المواطن إلى مناطق الانتظار حتى يأتي دوره للانتقال إلى غرفة الموافقة المستنيرة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأضاف “مجاهد” أنه بعد انتقال المواطن إلى غرفة الموافقة المستنيرة، وهي المرحلة الثانية في خطوات الحصول على الجرعة الأولى للقاح داخل مراكز التطعيم، يتم الرد على كافة استفساراته، وشرح البنود الخاصة بالموافقة من خلال الطاقم الطبي المتواجد.

كما يتم مراجعة بيانات المواطن والتحقق من استيفاء كافة المستندات، و في حال عدم قدرة المواطن على القراءة والكتابة يقوم بوضع البصمة في وجود شاهد محايد، ويقوم الطبيب المعني بالتوقيع على الاستمارة، ويتم إعطاء نسخة منها للمواطن للاحتفاظ بها.

وأوضح أن المرحلة الثالثة والأخيرة في خطوات الحصول على الجرعة الأولى من اللقاحات تتمثل في غرفة التطعيمات، حيث يتم التأكد فيها من هوية المواطن، ويتم حقنه باللقاح أعلى ذراعه، ثم تقوم الممرضة المعنية بتأكيد تسجيل حصول المواطن على الجرعة الأولى على منظومة وزارة الصحة والسكان المُميكنة الخاصة باللقاح، وتسجيل تاريخها وتحديد موعد الحصول على الجرعة الثانية.

وأشار إلى أن هناك عيادات مخصصة بمراكز التطعيمات لمتابعة المواطنين بعد تلقي اللقاحات في حالة ظهور أي أعراض جانبية بسيطة أو متوسطة، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، كما تتم تلك الخطوات أيضا خلال الزيارة الثانية للمواطن للحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات.

وأشار “مجاهد” إلى أن المواطنين الحاصلين على لقاح “سينوفارم” سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح ” إسترازنيكا” جرعتهم الثانية بعد مرور 12 أسبوعا ( 3 أشهر ) من تلقيهم الجرعة الأولى.

يذكر أنه تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى جميع محافظات الجمهورية لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.