«في المرتبة 89».. مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022

أعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقدم مصر فى مؤشر الابتكار العالمي 5 مراكز خلال العام 2022، حيث حصلت مصر على المرتبة 89 عالميًا من بين 132 دولة، مقابل المركز 94 العام الماضي ،وفقًا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) .

وأشار د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إلى تقدم مصر في العديد من المؤشرات المرتبطة بالبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.حيث جاءت مصر في المرتبة الـ 15 من بين 36 دولة من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض.فضلًا عن تقدم ترتيب مصر في مدخلات ومخرجات الابتكار، حيث حصلت مصر على المرتبة 97 في مدخلات الابتكار مقارنة بالمركز 102 خلال العام الماضي 2021.

أما بالنسبة لمخرجات الابتكار، فقد احتلت مصر المرتبة 83 مقارنة بالمركز 86 العام الماضي.

ولفت صقر إلى ارتفاع ترتيب مصر في مؤشرات ركائز المؤسسات لتحصد المركز 111 وتطور السوق في المركز 86، والمخرجات الإبداعية في المركز 84.

وأشار صقر إلي تحقيق مصر مرتبة مرتفعة في مؤشر البحوث والتطوير.حيث جاءت في المرتبة 54 عالميًا، مقارنة بالمرتبة 55 عام 2021.إضافة إلى ارتفاع مؤشر الباحثين 5 مراكز، حيث حققت المرتبة 55.وارتفاع مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير 7 مراكز لتحصد المرتبة الـ 42 مقارنة بالمرتبة 49 العام الماضي.

وأكد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تقدم مصر في مؤشر المنشورات العلمية والتقنية.

و جاءت مصر فى المركز 49 مقارنة بالمركز 54 العام الماضي.وكذلك مؤشر تصدير الصناعات عالية التكنولوجيا، حيث احتلت المرتبة 86 مقارنة بالمرتبة 90 عالميًا عام 2021.

وقال د. عادل عبدالغفار المُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالي أن مؤشر الابتكار العالمي يعد من المؤشرات الدولية المهمة، والتي تصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

وأشار عبدالغفار إلى أن مؤشر الابتكار العالمي يقوم بترتيب الدول وفقًا للابتكار ومؤسساته، والعوامل الداعمة والمحفزة له.

وأكد عبدالغفار أن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ فى النشر العلمي الدولي يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها:

الدعم الفنى من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للجامعات المصرية، والتدريب على النشر الدولي.

قيام الجامعات والمراكز البحثية بتحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر فى المجلات الدولية المرموقة.

التقديرات المتميزة التى تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا فى عمل لجان الترقيات العلمية.

إتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت

التعاون مع بنك المعرفة المصري.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر من خلال الجامعات والمراكز البحثية سوف يزداد بشكل ملحوظ مستقبلاً في ضوء تنفيذ خطة الوزارة لدعم الباحثين في مجال النشر الدولي.

واوضح أنه وفقًا لقاعدة البيانات الدولية (Scopus) فقد تم نشر 38798 بحثًا دوليًا للباحثين المصريين في الجامعات والمراكز البحثية خلال عام 2021.وذلك بمعدل زيادة قدرها 21.1% مقارنة بعام 2020.

كما بلغ عدد الباحثين المصريين الذين قاموا بنشر الأبحاث الدولية 52511 باحثًا.