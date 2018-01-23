في المراجعة الثانية للصندوق.. مصر ستحصل علي 3 مليارات دولار قبل نهاية العام

سمر السيدكشف صندوق النقد الدولي فى تقرير الخبراء بشأن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الصادر اليوم أن الحكومة ستحصل على 3 مليارات دولار في العام المالى 2017/2018 من عدة مؤسسات الدولية، وتتمثل فى مليار دولار من البنك الدولى و500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية، و400 مليون دولار من



سمر السيد

كشف صندوق النقد الدولي فى تقرير الخبراء بشأن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الصادر اليوم أن الحكومة ستحصل على 3 مليارات دولار في العام المالى 2017/2018 من عدة مؤسسات الدولية، وتتمثل فى مليار دولار من البنك الدولى و500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية، و400 مليون دولار من مجموعة الدول السبع G7””، و1.1 مليار دولار تمويلا دوليا.



وأضاف الصندوق في تقريره أن مصر حصلت على 14.3 مليار دولار لتغطية الفجوة التمويلية خلال العام المالى الماضى 2016/2017 من عدة جهات، أبرزها 2.6 مليار دولار من الصين، و2 مليار من البنك الدولى، و4 مليارات دولار من دول مجلس التعاون الخليجى GCC” ” و3.2 مليار دولار من البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، و2 مليار من البنك الدولى.



وقدر صندوق النقد الدولى حجم الاحتياجات التمويلية الكلية لمصر بنهاية العام المالى الحالى، الذي ينتهى يونيو المقبل، بقيمة 23.6 مليار دولار، مشيراً إلى أنها ستنخفض فى السنوات التالية لتصل إلى 23.1 مليار فى العام التالى 2018/2019 ، ثم 21.8 مليار فى 2019/2020 غير أنها سترتفع فى العام 2020/2021 مسجلةً نحو 23.6 مليار حتى تصل إلى 26 مليار بنهاية العام 2021/2022.

ولفتت بيانات صندوق النقد الدولى، إلى أن العام المالى الحالى لن يشهد أى فجوة تمويلية كلية فى العام المالى الحالى، بخلاف العام المالى المقبل2018/2019 الذى ستستجل فيه الفجوة التمويلية نحو 2.6 مليار دولار.

وقالت الوثائق إن الاحتياطات الدولية الكلية ستسجل بنهاية العام المالى الحالى نحو 34.5 مليار دولار تنخفض إلى 33 مليارا فى العام المالى المقبل على أن تواصل تراجعها إلى 30.8 مليار فى العام المالى 2019/2020، غير أنها ستقفز إلى 34.2 مليار فى 2020/2021 لكنها ستنخفض مرة أخرى إلى 33 مليارا فى 2021/2022.





