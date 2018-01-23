في المراجعة الثانية لصندوق النقد.. زيادة الإنفاق والأمن أبرز مخاطر الاقتصاد المصري

الثقة فى الإصلاح تحققت بشق الأنفس

هاجر عمران وسمر السيد



قال صندوق النقد الدولى إن الضغوط التى تستهدف توسيع نطاق الإنفاق بما يتجاوز مخصصات الميزانية المحددة يعتبر أحد أبرز المخاطر الداخلية التى تواجه الاقتصاد المحلى، إلى جانب اتخاذ سياسات من شأنها أى تخفيف سابق لأوانه للسياسة النقدية قبل أن تكون توقعات التضخم راسخة تماما.



وأضاف الصندوق في تقرير الخبراء بشأن المراجعة الثانية للاقتصاد المصري الصادر اليوم أن فقدان الزخم على الإصلاحات الهيكلية سيؤثر سلبا على آفاق النمو، مشيرا إلى أن المخاطر الخارجية المتعلقة بتدهور الوضع الأمني يمكن أن يبطئ انتعاش السياحة.



وقال إن الارتفاع المستمر لأسعار النفط العالمية يمكن أن يضعف الحساب الجارى، كما أن انخفاض النمو لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر سيعمل على تقليص الصادرات المصرية.



وتابع أن أي تشديد غير متوقع للأوضاع المالية العالمية يعتبر أيضا من المخاطر التى يمكن أن تواجه تنفيذ برنامج الإصلاح المصرى لأنه سيؤدى إلى إضعاف شهية السوق بالنسبة إلى سندات اليوروبوند المصرية



وأكد الصندوق أن المخاطر الرئيسىة التى تواجه البرنامج هى التباطؤء او التراجع بأى شكل عن الإصلاحات ما من شأنه أن يضعف مصداقية البرنامج التي تحققت بشق الأنفس، وبالتالي يضر بآفاق الاستثمار والنمو.



وأضاف الصندوق تخفيف السياسة النقدية مبكرا سيؤثر سلبا على توقعات التضخم، في حين أن الضغوط التى تستهدف زيادة الإنفاق على الأجور، أو توسيع البرامج الاجتماعية بما يتجاوز ما هو مدرج في الميزانية، وضمانات الدولة للشركات المملوكة لها، يمكن أن تقوض أهداف المالية العامة.