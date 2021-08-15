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في القاهرة وسوهاج.. سقوط لصوص سرقوا عامل توصيل بالإكراه ودرجات نارية

كشفتهم أجهزة البحث الجنائي.
أماني عوض 7:08 م, الأحد, 15 أغسطس 21 7:08 م, الأحد, 15 أغسطس 21

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ألقت أجهزة البحث الجنائي في محافظتي القاهرة وسوهاج القبض على لصوص سرقوا عامل توصيل تحت تهديد السلاح، ودرجات نارية من أصحابها.

سرقة عامل توصيل بالإكراه

في الواقعة الأولى، تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من عامل توصيل طلبات بأحد المطاعم -مقيم بدائرة قسم شرطة المرج- قال إنه أثناء توصيل أحد الطلبات، اعتدى عليه الشخصين المرسل إليهما الطلب (لا يعلم بياناتهما) وهددوه باستخدام سلاح أبيض “سكين”، وسرقوا منه مبلغ مالي وهاتف محمول، وطلب الطعام المرسل إليهما.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، شخصين -لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات وضبطهما، وبحوزتهما فرد خرطوش، سلاح أبيض “المستخدم فى ارتكاب الواقعة” الهاتف الحمول المستولي عليه، مبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط عصابة سرقة الدرجات النارية

على صعيد آخر، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أن شخصين -يوجد لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة- كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

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وعقب تقنين الإجراءات وضبطهما وبحوزتهما سلاح أبيض “مطواة”، بندقية خرطوش، طلقة من ذات العيار.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 6 وقائع بدوائر مراكز وأقسام شرطة المراغة، سوهاج، طهطا، نجع حمادي، ثان شبرا الخيمة، منوف، وأرشدا عن الدراجات النارية المستولي عليها بمسكن أحدهما.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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