في الظهور الأول لكهربا.. الأهلي يواصل التحليق في صدارة الدوري بتخطي مصر FC

بهذا الفوز، يواصل الأهلي تربعه علي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيد للنقطة 30، محققا العلامة الكاملة

لم يجد فريق الكرة بالنادي الأهلي صعوبة تذكر في تخطي عقبة ضيفه أف سي مصر، بالتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، علي ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات اليوم الأول، للأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أفتتح النيجيري جونيور أجايي، لاعب وسط الأهلي، أهداف المباراة، بعد مرور 23 دقيقة من انطلاقة المباراة، بتسديدة صاروخية من علي حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك عصام ثروت، حارس مرمي نادي أف سي مصر.

وأضاع أجايي والمالي أليو ديانج ومروان محسن، عدة فرص محققة كانت كفيلة بزيادة غلة الأهداف وإنهاء المباراة التي إدارها تحكيميا محمد عادل، من شوطها الأول، الذي أنتهي بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 52، أرسل محمد مجدي أفشه، كرة عرضية أرتقي لها مروان محسن، ليضعها برأسه في مرمي عصام ثروا، معلنا عن الهدف الثاني للأهلي، وهدفه الأول منذ ما يقرب من 231 يوم.

وأضاف محسن هدفه الثاني والثالث للأهلي، في الدقيقة 55، بتمريرة ثلاثية من ديانج لأفشه الذي وضعها علي طبق من ذهب لمروان محسن، الذي لم يتوان في وضع الكرة بشباك الفريق الصاعد هذا الموسم للدوري الممتاز.

وسجل أحمد الشيخ، لاعب أف سي مصر، أجمل أهداف اللقاء، من ركلة حرة مباشرة صاروخية بعيدة المدي، سكنت شباك محمد الشناوي، حارس مرمي الأهلي، في الدقيقة 57، لتصبح النتيجه 3_1 للأهلي.

وشهدت الدقيقة 68، المشاركة الأولي لمحمود عبدالمنعم “كهربا”، الوافد الجديد للنادي الأهلي، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، عقب ساعات من قيده في سجلات الاتحاد، واشترك بديلا لمروان محسن، وظهر بالقميص رقم 26.

بهذا الفوز، يواصل الأهلي تربعه علي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيد للنقطة 30، محققا العلامة الكاملة، ويتبقي له مباراتين مؤجلتين، فيما أبقت الهزيمة نادي مصر في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.