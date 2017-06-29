في الدوري .. تأكد هبوط الشرقية وبقاء طنطا

علي المصري تأكد هبوط نادي الشرقية رسميا بعد تعادله أمام مضيفه طنطا، بهدفين لكل فريق، ليرفع الأول رصيده للنقطة 23، فيما رفع الثاني رصيده للنقطة 31، وتأكد بقاءه رسميا في الدوري المصري الممتاز في الموسم القادم. وحقق فريق الداخلية بقيادة مديره الفني علاء عبد العال، أكبر استفادة من لقاءات اليوم الأول ل

علي المصري

تأكد هبوط نادي الشرقية رسميا بعد تعادله أمام مضيفه طنطا، بهدفين لكل فريق، ليرفع الأول رصيده للنقطة 23، فيما رفع الثاني رصيده للنقطة 31، وتأكد بقاءه رسميا في الدوري المصري الممتاز في الموسم القادم.

وحقق فريق الداخلية بقيادة مديره الفني علاء عبد العال، أكبر استفادة من لقاءات اليوم الأول للجولة الثالثة والثلاثون للدوري المصري الممتاز، بعد تغلبه علي مضيفه وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف.

ورفع الداخلية رصيده للنقطة 28 وقفز للمركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند 38 نقطة، وحافظ علي المركز الثاني عشر، لحين نهاية بقية لقاءات المرحلة.

وسقط النصر للتعدين أمام مصر المقاصة، بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتجمد رصيد الفريق البترولي عند 26 نقطة، ويتراجع للمركز السابع عشر، الذي يهبط بصاحبه لدوري المظاليم، فيما رفع مصر المقاصة رصيده للنقطة 71، محتفظا بالمركز الثاني.

ولم يستطع أسوان المحافظة على تقدمه بهدف نظيف على مضيفه المقاولون العرب، الذي سجل هدف التعادل في الثواني الأخيرة، ليحصل كل فريق علي نقطة، ويتراجع أسوان للمركز السادس عشر، الذي يهبط بصاحبه لدوري المظاليم، برصيد 26 نقطة، فيما قفز المقاولون العرب مركزين دفعة واحدة، ليصبح في المركز الثامن، برصيد 43 نقطة.

وأصبح مصير الداخلية في يده خلال الجولة الأخيرة، حيث سيستضيف فريق طنطا، والفوز يضمن له البقاء رسميا في الدوري، فيما سيتعين علي أسوان الفوز علي وادي دجلة، والنصر للتعدين علي سموحة، وانتظار نتيجة لقاء الداخلية، لتحديد الفريقين الهابطين مع الشرقية.