لايف

في الدورة الـ75.. «الإفتاء» : كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة وثيقة شاملة لحل المشكلات والأزمات

أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة
المال - خاص 12:28 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20 12:28 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف مرصد الإفتاء أن السيسي وجه من خلال كلمته مجموعةً من الرسائل المهمة والعاجلة إلى المجتمع الدولي، والتي تعد بمنزلة وثيقة شاملة وواضحة لحل المشكلات والأزمات التي تواجه عالم اليوم.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم السبت 19-9-2020 فى مصر

وأكد مرصد الإفتاء في بيانه – الذي أصدره اليوم الأربعاء – أن كلمة الرئيس جاءت واضحة وحاسمة، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته التاريخية حول مختلف المشكلات والأزمات التي تواجهه، لا سيما ضرورة التكاتف في مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود الذي بات يهدد الأمن والسلام على مستوى العالم، وكذلك ضرورة إحياء مسيرة السلام في الشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية، إضافةً إلى ضرورة حل أزمة “سد النهضة” واعتماد الدولة المصرية لسبل الحوار واللقاءات المباشرة مع الجانب الإثيوبي على مدار أكثر من عام كامل، وهو ما يضع كل مسئول أمام مسئولياته لحل هذه القضية الشائكة.

اقرأ أيضا  «بهدف اكتشاف الفرص وتطوير الآليات».. السيسي يوجه بالتقييم المنتظم لجهود تنمية الصعيد
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

السيسي يفتتح مجمع الفنون والثقافة في جامعة حلوان

مدحت إسماعيل 6:54 م, الأربعاء, 16 سبتمبر 20

السيسي يثمن توافق البحرين وإسرائيل على إقامة علاقات : «خطوة نحو إرساء السلام»

المال - خاص 8:23 م, الجمعة, 11 سبتمبر 20

السيسي يوجه بفتح جسر جوي لمساعدة متضرري السيول في السودان (فيديو)

المال - خاص 5:49 م, الأثنين, 7 سبتمبر 20

«التركيز على التأهيل البدني».. السيسي يوجه بسرعة تطبيق التحديث الشامل لنظام التعليم الجديد

المال - خاص 8:40 م, الثلاثاء, 1 سبتمبر 20

رئيس الوزراء يُتابع مع وزير التعليم العالي تنفيذ تكليفات السيسي بشأن الجامعات الأهلية

صفية حمدي 4:22 م, الأثنين, 24 أغسطس 20

السيسي يوجه الهيئة الهندسية بتجديد مجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه

المال - خاص 4:57 م, الأحد, 23 أغسطس 20