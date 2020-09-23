في الدورة الـ75.. «الإفتاء» : كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة وثيقة شاملة لحل المشكلات والأزمات

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف مرصد الإفتاء أن السيسي وجه من خلال كلمته مجموعةً من الرسائل المهمة والعاجلة إلى المجتمع الدولي، والتي تعد بمنزلة وثيقة شاملة وواضحة لحل المشكلات والأزمات التي تواجه عالم اليوم.

وأكد مرصد الإفتاء في بيانه – الذي أصدره اليوم الأربعاء – أن كلمة الرئيس جاءت واضحة وحاسمة، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته التاريخية حول مختلف المشكلات والأزمات التي تواجهه، لا سيما ضرورة التكاتف في مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود الذي بات يهدد الأمن والسلام على مستوى العالم، وكذلك ضرورة إحياء مسيرة السلام في الشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية، إضافةً إلى ضرورة حل أزمة “سد النهضة” واعتماد الدولة المصرية لسبل الحوار واللقاءات المباشرة مع الجانب الإثيوبي على مدار أكثر من عام كامل، وهو ما يضع كل مسئول أمام مسئولياته لحل هذه القضية الشائكة.